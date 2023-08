'Ecuador, violencia en las urnas', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ se fija en Ecuador, que acaba de celebrar la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, marcadas por la violencia. En un segundo reportaje, celebra el triunfo de la Selección femenina de fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, un logro empañado por el caso Rubiales.

‘Ecuador, violencia en las urnas’

Ecuador acaba de celebrar la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, marcadas fundamentalmente por el asesinato del candidato conservador Fernando Villavicencio. Llevaba 20 años denunciando la corrupción. Su familia cree que ha sido un crimen político y acusa al gobierno de asesinato por omisión dolosa.

Los ecuatorianos volverán a las urnas en octubre. Tendrán que elegir entre la correísta, Luisa González, la candidata más votada, o Daniel Noboa, la gran sorpresa en estas elecciones. Un empresario sin experiencia política vinculado al sector bananero.

El país andino tiene los mayores índices de criminalidad de la región, por delante de México o Colombia. Carla Morena Álvarez, del Instituto Altos Estudios Nacionales, explica que “la violencia se ha multiplicado por ocho". Uno de los factores que más contribuye a esta situación es el narcotráfico, que no solo impacta en el tejido social, sino que penetra en las instituciones cada vez más debilitadas por la corrupción. Jennifer, periodista especializada en tribunales, confirma que "ya teníamos información de que estaba llegando a estructuras muy altas del estado... Veíamos cómo jueces y fiscales eran comprados día a día por el crimen organizado".

En barrios vulnerables, como el de Guayaquil, la extrema pobreza o el desempleo son un blanco perfecto para el crimen. Las bandas captan fácilmente a los jóvenes. Es el caso de Bryan, expandillero, que confiesa: “A mí no me daban dinero porque yo no lo pedía, siempre les pedía droga". La violencia desatada en las calles se organiza muchas veces desde las cárceles. El presidente Guillermo Lasso ha estado poco más de dos años en el poder. Quien le sustituya tendrá que terminar su mandato. A su desgaste ha contribuido su falta de liderazgo, el enfrentamiento con el Legislativo y una inseguridad sin precedentes. Para Álvaro Marchante, director de Asuntos Públicos de Atrevia, "si no hay consenso entre Ejecutivo y Legislativo, definitivamente no habrá gobernabilidad en Ecuador".