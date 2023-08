'Escritos contra el olvido', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ se fija este sábado en el legado histórico que constituyen las cartas de personas y colectivos que reflejaron su sufrimiento durante la guerra civil y la dictadura. Además, a punto de cumplirse 100 años de la muerte de Joaquín Sorolla, analiza la vida y la obra del pintor de la luz.

‘Escritos contra el olvido’

El programa se hace eco de varias iniciativas que pretenden mantener viva la memoria de quienes más sufrieron en la guerra y en la dictadura, como ‘Las cartas de la memoria’, un conjunto de escritos, recopilados por el Colectivo Memoria y Libertad y en el que se encuentran, como cuenta Tomás Montero, "las cartas de algunos prisioneros del 36 que van a ser fusilados y las respuestas de sus familiares". Como la misiva a su mujer de Ernesto Fernández, un panadero, afiliado a la UGT, que pasó toda la guerra en Madrid y formó parte de los llamados "vigilantes de barrio: "Querida Paca, te pongo estas cuatro letras para despedirme de ti y de mis hijos". O Julián Rodríguez, detenido en 1942 al intentar reorganizar el PCE: "Tened presente que el fascismo no ha mirado colores". Y también, la de Dionisia Manzanero, una de las 13 rosas fusiladas el 5 de agosto de 1936: "Conservar la serenidad y la firmeza hasta el último momento. Que no os ahoguen las lágrimas. Tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea".

Para Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, "el deber de memoria es una transmisión de conocimiento para las sociedades democráticas. Es decirle a la gente esto pasó, conócelo y llévalo a la educación. Y la única forma de consolidar la democracia es que la sociedad civil recuerde estos famosos episodios". Verónica Sierra, profesora de Historia de la Cultura Escrita de la universidad de Alcalá de Henares, considera que "para los historiadores, el poder manejar como fuente la “carta” permite aproximarnos a la historia desde una vivencia personal". ‘Informe Semanal’ también viaja a la biblioteca del Instituto Cervantes en Toulouse, donde se conserva el recuerdo de los exiliados que cruzaron el Pirineo en 1939. En la ciudad francesa, Javier Campillo, director de esta biblioteca, cuenta que "aquí conservamos tres cartas manuscritas de Manuel Azaña, que aparecieron en la biblioteca de su traductor francés.

El programa descubre, además, la impactante historia de Christine Martínez-Médale, hija de exiliados españoles y nacida en Casablanca en 1949. Ella sabía que su padre había formado parte de la ejecutiva del Partido Socialista Histórico. Del pasado de su madre lo desconocía casi todo. Pero todo cambió en 2004, cuando su madre, con alzheimer, le señaló una maleta repleta de documentos. A sus 55 años Christine se encontró con un terrible secreto del pasado: "Descubro una carta escrita por mi madre, que cuenta a su marido que está en los campos de concentración y le habla del nacimiento de un niño que se llama Antoñito. Cuando en 2010 su madre fallece, Christine inicia una investigación. Averigua que su madre dio a luz a un niño en la prisión de Ventas en Madrid, que fue trasladada con su bebé a una cárcel del País Vasco, y que de su hermano existía un certificado de defunción, pero no de nacimiento. A sus 72 años Christine aún mantiene la esperanza de reencontrarse con un hermano que sospecha fue "robado" a su madre.