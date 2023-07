RTVE Cataluña presenta el especial 'Orgull! 2023'

Este mediodía se ha presentado en Barcelona el programa 'Orgull! 2023', una retransmisión especial del Pride Barcelona con la que RTVE Cataluña celebra la diversidad. Tània Sarrias y Sharonne serán las encargadas de conducir el programa, por el que desfilarán los protagonistas del Pride, además de activistas del movimiento LGTBIQ+.

The Social Hub ha acogido la rueda de prensa de presentación, conducida por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y Oriol Nolis, director de RTVE Cataluña. Eizaguirre ha remarcado el compromiso con el Orgullo de RTVE, que ya retransmitió hace unos días la manifestación de Madrid. Por su parte, Oriol Nolis ha explicado que 'Orgull! 2023' será "un programa fantástico, dinámico y divertido, con entrevistas y reporteros a pie de calle." Nolis también ha insistido en el "compromiso claro y firme con el respeto a la diversidad de un colectivo que se ha hecho visible después de muchos años de invisibilidad. Todavía hay mucho trabajo por hacer, por eso es tan importante que la televisión pública contribuya a su visibilización y normalización”.

En la rueda de prensa también ha participado Ferran Poca, presidente del comité organizador del Pride Barcelona, que este año espera un récord histórico de participación: "El Pride hace mucho que se celebra y últimamente es muy visible. La apuesta de RTVE Cataluña nos enorgullece porque es un sueño que la televisión pública retransmita nuestras reivindicaciones."

Hoy se ha anunciado que será Sharonne quien acompañe a Tània Sarrias en la presentación del programa: "Estoy súper feliz de tener esta oportunidad maravillosa y me hace mucha ilusión que sea en mi tierra. Este programa tendrá un carácter festivo, pero no olvidemos también la parte reivindicativa: el Pride es una fiesta para todos, defendemos los derechos de todos."

Tània Sarrias ya condujo el año pasado el especial 'Orgull!': "Me emociona pensar que mucha gente que no puede o no se atreve a venir nos vea desde casa y sienta un abrazo. Desde la tele pública les decimos: ¡Eh! ¡Estamos aquí! El miedo se combate con amor."