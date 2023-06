'El verano del 23J', en 'Informe Semanal'

A unos días de que arranque la campaña, ‘Informe Semanal’ analiza el actual escenario político en ‘El verano del 23J’. Además, en ‘Se buscan camareros’ se acerca a un sector en el que, este verano, faltarán 50.000 profesionales Al final del programa, ‘Informe Semanal’ rendirá un homenaje a la recientemente fallecida Carmen Sevilla.

‘Se buscan camareros’

‘Informe Semanal’ se propone averiguar por qué, este verano que acaba de arrancar, faltarán 50.000 profesionales en el sector hostelero. Es un tiempo en el que aumenta la demanda, pero en el que también se visibilizan las duras condiciones laborales en algunos lugares, con jornadas infinitas y horarios incompatibles con todo tipo de conciliación. Lo confirma un camarero de Madrid que prefiere mantener el anonimato: "Trabajamos 60 horas semanales para ganar 1.000 € al mes". En la misma línea, Jesús cuenta que "intentar compaginar la vida social con el trabajo muchas veces es imposible. Solo libras un día y suele ser entre semana". Para Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, "si la precariedad está definida como incumplimiento de las normas e incumplimiento de los convenios, lo que tenemos que decir es denúnciese a los juzgados de lo social y a los sindicatos".

Después de visitar una Escuela de Hostelería, donde se forman profesionalmente cocineros, jefes de sala y camareros, se confirma que falta vocación por este trabajo. El programa pregunta a 20 alumnos a cuántos les gustaría desarrollar su carrera en sala y solo uno, Daniel, levanta la mano: "A mí, personalmente, me gusta más la idea de estar cara al público, tener que atender y todo eso". Javier de Andrés, premio al Mejor Jefe de Sala, cree que "hay que repensar las formas del oficio, lo que ofrecemos, para atraer ese talento que sigue estando y que merece la pena que vengan". Cristina Prados, última galardonada en La misma modalidad, cree que una de las claves para no estancarse es la formación continua, "cuando uno ve que no hay posibilidad, la mayoría lo deja, abandonan por aburrimiento... aburrimiento por las condiciones y por intentar buscar una vida mejor". Aparte, está el intrusismo laboral, que contribuye al deterioro de las condiciones que se ofrecen.

Este verano, el sector prevé unas 100.000 nuevas contrataciones de carácter estacional en toda España, pero probablemente no se cubran la mitad de ellas. La mayoría tendrán turno partido, como marcan los convenios provinciales. Néstor, camarero, cree que no se valora la profesión: "Hemos pagado los excesos del pasado. A día de hoy, la gente ya quiere disfrutar de su tiempo, quiere que un convenio no sea una obligación, sino un derecho que se cumpla como tal". Además, La Confederación de Hostelería añade que "tenemos un problema demográfico en España muy importante y no llegan los suficientes jóvenes a incorporarse a las necesidades laborales".