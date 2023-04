'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 hores al Canal 24horas.

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, rep dissabte Ramon Espadaler. El programa també repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Lluís Falgàs entrevista Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar. Llicenciat en Història per la UB, va militar en Unió Democràtica de Catalunya fins a la seva dissolució, formació amb la qual va ser conseller de Medi Ambient entre 2001 i 2002, i de l'Interior, entre 2012 i 2015. Actualment, és diputat per la coalició PSC – Units per Avançar. Falgàs li preguntarà sobre el nou model policial que s'està treballant en el Parlament de Catalunya i el proper consell nacional del partit, entre altres temes.

'Aquí Parlem' també repassa l'actualitat política i parlamentària dels darrers dies, durant els quals ha escalfat motors la precampanya de les eleccions municipals del 28 de maig i s'ha incrementat la crisi per la sequera que afecta Catalunya. També analitza la resolució de la Junta Electoral després de la resolució judicial que condemna Laura Borràs.