'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 hores al Canal 24horas.

Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' entrevista Narcís Prat, catedràtic emèrit de d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

El biòleg especialitzat en limnologia Narcís Prat s'asseu aquesta setmana al plató d''Aquí parlem'. Lluís Falgàs conversarà amb el catedràtic sobre la crisi provocada per la sequera a Catalunya i la gestió que n'estan fent les administracions, ara que el Parlament ha validat per la mínima el decret llei per fer-hi front. En la setmana del Dia Mundial de l'Aigua, també li preguntarà sobre les expectatives que té de la cimera dels grups parlamentaris per abordar les mesures d'urgència per pal·liar la sequera, que tindrà lloc el 31 de març.

L'espai dirigit per Lluís Falgàs, 'Aquí parlem', també tractarà l'actualitat política de la setmana marcada per la fallida moció de censura de VOX contra el govern d'Espanya mentre s'espera la sentència del judici a Laura Borràs.