Historias de 'Gente extraordinaria', en 'Comando actualidad'

Han decidido llevar una vida fuera de lo normal. Creen que las cosas pueden ser de otra manera y defienden el derecho a ser diferentes. Son únicos, no cumplen con lo establecido y rompen las estadísticas. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Quién pone los límites? ‘Comando Actualidad’ pone el foco en la ‘Gente extraordinaria’.

Lo que le pasa a David solo le ocurre a uno de cada 20.000 bebés al nacer. Sus músculos no se habían desarrollado bien, nació con una malformación y no tiene brazo. Cuando era niño descubrió que ensamblando piezas de juguete podía construir brazos y manos. Lo consiguió y ahora fabrica extremidades para otras personas que como él tienen el síndrome de Polland, una malformación congénita que no le ha impedido estudiar bioingeniería y viajar por el mundo.

Una talla muy poco normal

Lorena Durán gasta una talla 40 y desfila en pasarelas de todo el mundo. Su caso es muy raro en el sector en el que trabaja: la moda, donde sólo un 1,4% de las modelos supera esas medidas. “Que una marca de lencería me eligiera como modelo fue para mí un antes y un después”, cuenta mientras se prepara para un desfile. “Toda la vida me han dicho que adelgace, que no puedo desfilar en pasarelas… Pero yo dije que no iba adelgazar y aquí estoy. Y muchas veces he tenido que oír eso de qué guapa eres, pero qué gorda estás. Yo no he hecho dietas nunca”.