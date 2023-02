'Desde los escombros', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ ha viajado a la frontera turco-siria, zona que ha quedado devastada por los terremotos, cuando se van a cumplir dos semanas de la catástrofe que ha dejado hasta el momento 42.000 muertos. Además, el programa recuerda la figura de uno de los cineastas, clave de nuestro cine, Carlos Saura, fallecido un día antes de recibir el Goya de Honor.

‘Informe Semanal’ también ha acompañado a algunos de los efectivos españoles desplazados hasta allí, para colaborar en las tareas de rescate. Como Annika Coll, responsable de Ericam, que recuerda: "Pensé, esto es Mordor. La primera visión que tuve fue por la noche y me pareció muy tremendo, es que no queda un edificio en pie". O como José Luis Jiménez, jefe del contingente de la UME, que reconoce que nunca habían vivido una situación semejante.

Muchas de las personas que vivieron aquella primera noche, hace ya 13 días, en la que la tierra tembló, recuerdan que llovía. Un vecino mayor de Osmaniye cuenta que "no se veía nada, polvo y polvo y encima estaba lloviendo. Y eso evitó que la gente ayudará a otra gente. A mi edad no había visto nunca nada parecido".

‘Saura, retrato de un artista’

Fallecía a los 91 años un día antes de recibir el Goya de Honor, una semana antes de que se estrenara su última película, el documental ‘Las paredes hablan’ y a tan solo unos días estreno de su obra de teatro ‘Lorca por Saura’. Su hija Anna, cuenta en este reportaje lo que su padre le contó en los últimos momentos: "Ya no puedo más, me dijo. Pero hasta entonces, estuvo activo, corrigiendo textos de su obra de teatro. Él no asimilaba que se fuese a morir".

Hizo más de 50 películas, tuvo cuatro mujeres que marcaron su obra y seis hijos y una hija, como a él le gustaba decir. Su hijo Antonio, explica que se no se cansaba de repetir que no le interesaba el pasado, que su obra, una vez hecha, no le importaba gran cosa, "pero mentía como un cosaco. Si no crees en la posteridad no dejas 50 películas, siete hijos, fotografías, exposiciones, legados. De hecho, yo creo que él decía que no creía en la posteridad porque lo que no creía era en la muerte".

El crítico de cine Javier Ocaña destaca la década entre los años 66 y el 77 y películas desde ‘La caza’ hasta ‘Elisa, vida mía’: "Películas muy metafóricas, muy simbólicas en relación con la España de la dictadura". Después, el director aragonés sorprende con una incursión en los musicales que sería extraordinariamente fecunda. Su hija Anna, habla como si su padre aún viviese y dice: "Si vas a Japón se mueren por Saura. O en Francia o en México. Y en España está muy bien considerado, pero le cuesta mucho levantar proyectos y a lo mejor no tiene ese respeto tan grande que recibe cuando se va fuera de España".