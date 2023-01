'Esclavos de la imagen', en 'Comando actualidad'

Cuatro de cada diez españoles se han sometido a una intervención estética en nuestro país. ‘Comando actualidad’ recorre esta semana el mundo de la medicina estética. El número de tratamientos ha crecido hasta 900.000 en el último año. El 72% es demandado por mujeres y el 28% por hombres. Los expertos alertan: crece el intrusismo, se estima que en España hay un millar de centros sin autorización y los consumidores de medicina estética son cada vez más jóvenes. La edad media ha bajado de los 35 a los 20 años, según los últimos datos.

Más de 30 operaciones

A sus 42 años, Erik Putzbach ha perdido la cuenta del número de operaciones estéticas que lleva, pero sabe que son más de 30. Empezó a los 21 años afilando su nariz. “Pensé que después de esta operación sería el hombre más feliz del mundo; pero no hice más que empezar. Si hay algo que no te gusta, pues te operas”, exclama. El cirujano plástico que la va a operar asegura que “conoce muchos médicos que hacen cirugías estéticas sin la titulación necesaria y que siempre es mejor realizarlas en un hospital donde haya más médicos y no en una clínica privada”.