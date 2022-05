'Noms propis' conversa aquesta setmana amb el presentador Jordi Hurtado

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler entrevista Jordi Hurtado. Coneixerem els seus inicis com a comunicador, des de Ràdio Joventut fins al doblatge de cinema i publicitat, que han marcat part de la seva trajectòria professional.

Jordi Hurtado, als passadissos de RTVE Catalunya RTVE CATALUNYA

Ens explicarà, també, com va començar a fer televisió. Tot i que inicialment no va ser l'escollit al càsting de presentador del concurs televisiu 'Los sabios', poc temps després va demanar-li feina al cap de programes d'aquella època a TVE Catalunya, Sergi Schaaff i va sortir del despatx amb l’encàrrec de presentar el concurs 'Si lo sé, no vengo'.

El programa 'Saber y ganar' ha celebrat recentment els 25 anys en antena RTVE CATALUNYA

Porta 25 anys al capdavant del concurs 'Saber y Ganar' i diu que ho fa amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Des de fa temps es pren amb esportivitat la broma sobre si és immortal, i ens confessarà que al principi no li feia massa gràcia, però ara ja s'hi ha acostumat.

Tot i que es considera molt reservat amb la seva vida personal, no obstant això, assegura que no li molesta que l’aturin pel carrer i es vulguin fer fotos amb ell.