Julio Salinas entrena amb Cesc Escolà, a 'FitMés'

El convidat d'aquesta setmana és l'exfutbolista Julio Salinas, per a qui en Cesc ha preparat un circuit de Full Body ambientat en l'entorn del Crossfit. La rutina constarà de tres rondes de set exercicis. Tindrem 45 segons per a realitzar cada un d'aquest exercicis a alta intensitat i disposarem de 15 segons per recuperar i baixar pulsacions. La finalitat d'aquest exercici és millorar la força i la resistència dels principals grups musculars del nostre cos, fent servir diversos materials que ens permetran augmentar la càrrega i, per tant, la dificultat.

Julio Salinas i Cesc Escolà fent exercicis de Full Body rtve catalunya

Per acabar la secció de la nutricionista de 'FitMés', la Sara Martínez, que portarà les claus per fer-nos el menjar preparat del dia a dia i explicarà quins son els aliments més importants.