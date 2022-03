'Las claves del siglo XXI' aborda la guerra en Ucrania

‘Las claves del siglo XXI’ analiza este viernes la guerra de consecuencias imprevisibles iniciada por Rusia contra Ucrania después de que Vladímir Putin anunciara una “operación militar especial”.

Para abordar el asunto, el espacio que dirige y presenta Javier Ruiz entrevistará a Javier Solana, ex ministro de Exteriores, ex secretario general de la OTAN y ex Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea.

El programa contará además con una mesa de expertos en la que participarán Enrique Ayala, analista de política exterior y seguridad; Mercedes Guinea, profesora de Relaciones Internacionales, así como a los ex ministros Eduardo Serra y José Manuel García Margallo.

Habrá directos con Erika Reija, Óscar Mijallo y Víctor Guerrero, enviados especiales de RTVE sobre el terreno, y las corresponsales en Washington, Cristina Olea, y Bruselas, Marta Carazo, además de testimonios de españoles en Ucrania.

‘Las claves del siglo XXI’ tendrá como segundo tema de la noche la guerra del PP, cuestión que abordará en una mesa con Cristina Cifuentes, Eduardo Serra, José Manuel García Margallo y Alejo Vidal Cuadras.

El programa contará esta semana con la participación de Casimiro García-Abadillo, director de El Independiente; Mar Domínguez, directora de El Periódico de Extremadura, y Ana Pardo de Vera, directora de Público.