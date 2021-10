'Imprescindibles' ret homenatge a Joan Margarit

'Imprescindibles' és una sèrie de documentals sobre personatges destacats de la cultura espanyola contemporània. Ha rebut el Premi Nacional de Cultura, en categoria de Televisió, del 2020.

Joan Margarit va morir el 16 de febrer del 2021, a 82 anys. 'Imprescindibles' estava en aquells moments realitzant un documental biogràfic de l'escriptor, guanyador del Premi Cervantes 2019. Ni la pandèmia ni la seva malaltia no van impedir enregistrar una entrevista a fons que, malauradament, fou la darrera. Aquella conversa, enregistrada el 15 de desembre de 2020, així com diverses lectures de poemes elegits per ell, articulen el documental produït per RTVE, amb guió d'Anna Solana Tomás i realització de Núria Barreiro Gómez.

'El poema i el mur' Joan Margarit ens recita, amb la seva característica passió, el poema 'El poema i el mur' del seu últim aplec, 'Animal de bosc', publicat pòstumament al maig del 2021. El poema resumeix les seves dues passions vitals: la poesia i l'arquitectura. Com deia ell mateix, "sempre he estat fidel al poema i al mur", que van omplir la seva vida de nombres i paraules amb les qual parlar de la vida, del pas del temps, del dolor de l'amor i, per suposat, de la mort. 'El poema i el mur' es construeix entorn els versos i les reflexions de Margarit, especialment amb la biografia detallada de la infantesa i l'adolescència del poeta. D'aquestes memòries sorgeixen moments especials i emotius, com el primer poema, arraconat en la ment i no dit mai en públic, que Margarit va escriure a 15 anys per al seu primer amor. En plena natura, construccions com murs de pedra seca o coves simbolitzen en aquest documental la tasca poètica de Joan Margarit, el poeta més llegit a Espanya, i ha creat bellesa i veritat tant en català com en castellà. Una aposta arriscada, però exitosa. Joan Margarit Joan Margarit, en un moment del rodatge d''El poema i el mur' RTVE CATALUNYA