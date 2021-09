Amb una gran expectació, un dia abans del concert la Filharmònica de Viena ha realitzat l'assaig general. Gairebé mil assistents han pogut gaudir del so de la simfonia número 4 'Romàntica', d'Anton Bruckner, al mateix temps contemplaven l'espectacular arquitectura de la Sagrada Família.

RTVE produeix per a la Unió Europea de Radiotelevisió el concert especial de l'Orquestra Filharmònica de Viena, en una localització tan emblemàtica com la basílica de la Sagrada Família a Barcelona. Un concert excepcional per a RTVE, pel seu compromís amb la cultura i el servei públic, en el que realitza un gran desplegament de mitjans tècnics i humans, i que emetrà demà per La 2, Ràdio 4, Radio Clásica, TVE Internacional i RTVEPlay.

La retransmissió comptarà amb una audiència il·limitada gràcies a RTVE i a les més de 40 televisions membres de la UER que disposaran del senyal. Serà, per tant, un dels concerts de música clàssica de major difusió de la història.

El programa musical s'iniciarà amb l'estrena mundial d''Elysium', una peça del compositor canadenc Samy Moussa, encarregada per la Filharmònica especialment per a aquesta ocasió. A continuació, la Filharmònica de Viena interpretarà la Simfonia número 4 'Romàntica' d'Anton Bruckner, cèlebre autor contemporani d'Antoni Gaudí, i que es va estrenar el 20 de febrer de 1881 per la mateixa Filharmònica. El director serà el mestre Christian Thielemann, gran expert en la potent i grandiosa música de Bruckner, que dirigirà als més de 80 músics de l'orquestra.

Un moment de l'assaig general amb el director de l'Orquestra Christian Thielemann RTVE CATALUNYA

L'operatiu de RTVE el componen més de 50 professionals i comptarà amb 13 càmeres HD, incloses una cablecam i una grua telescòpica. Els periodistes especialitzats Agnès Batlle i Javier Pérez Senz seran els encarregats de retransmetre en directe per Ràdio 4, el concert a les 17:00h. A La 2 s'emetrà a partir de les 20:25h, amb la presentació 'Un concierto en la Sagrada Família' a càrrec del baríton, músic i divulgador Ramon Gener. Abans, a les 19:30, La 2 emetrà el documental 'Código Gaudí', sobre el geni que va idear la Sagrada Família.

El concert es podrà veure també per TVE Internacional a Europa i Àfrica, a les 22:05h, a Amèrica el diumenge 19, a les 02:30h, i a Àsia, a les 13:00h. A Radio Clásica el concert s'emetrà el dia 29 de setembre.

Moments abans de començar l'assaig, el director Christian Thielemann s'ha manifestat "impressionat per l'art i la bellesa de la Sagrada Família, sens dubte un marc excepcional per a un so tan especial com el de la Filharmònica".