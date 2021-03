Cinco mujeres pioneras en la historia a través del archivo de RNE

Hoy nos gustaría acercanros a mujeres consideradas precursoras en la historia: La primera ciéntifica, la primera aviadora, la primera cosmonauta...Hoy queremos recordarlas a todas de una manera especial. Porque fueron pioneras. Pero sobre todo, porque lograron abrir camino a las que venían detrás. Porque ayudaron a seguir construyendo el tan necesario camino hacia la igualdad. Porque fueron fuertes, generosas y valientes. A todas ellas, gracias.

Marie Curie muere a la edad de 67 años debido a las secuelas que en su cuerpo dejó el estar tantos años expuesta a la radioactividad . Nos dejaba una mujer, que no solo entregó su vida plena a la lucha por el conocimiento si no que forjó las bases del respeto y la admiración de la figura de la mujer como científica.

Marie Curie fue pionera, sin saberlo, en un mundo de hombres. Consideraba que la ciencia era un bien común , por este motivo no quiso enriquecerse con ella. Desde muy joven se interesó por la física especialmente. A pesar de sus éxitos profesionales, Marie tuvo que madurar a una edad muy temprana. Su madre fallece de tuberculosis cuando ella tiene diez años . Es entonces, cuando se padre le manda un año al campo, para que esté con su familia y sea feliz. Para cuando regresa, a los 17 años, no puede cumplir su sueño: acudir a la Universidad, porque para las mujeres estaba prohibido. De manera que se las ingenia para acudir a la llamada Universidad volante. Había varias por el mundo, todas ellas clandestinas. Los profesores que impartían clases en ellas y que eran delatados, morían fusilados .

"Me indigna que las chicas, sobre todo aquellas que sus gustos se salen de lo común, no reciban un trato justo. He tenido la oportunidad de conocer mujeres que comparten mi convicción de que ellas pueden hacer tantas cosas en el mundo moderno que deben permitírselas que las hagan, y que no se las puede discriminar por razón de su sexo".

El 1 de junio de 1931 la piloto Amelia Earhart inicia la mayor hazaña a bordo de un avión hasta entonces:Intentar d ar la vuelta al mundo . De manera que rápidamente se convirtió en un mito en Estados Unidos ya que fue la primera mujer en cruzar sola el Altlántico . Pero a menos de dos jornadas para alcanzar su meta, desaparece. Rebobinemos para conocer su historia. Desde muy pequeña comienza a mostrar una actitud intrépida a pesar de ser educada en una educación victoriana. Pudo montar a caballo, subir a los árboles, viajar a través de los mapas que encontraban, algo que no podían hacer todas las niñas de la época. A los 10 años descubre los aviones . Pero en aquel momento no muestra un interés especial por estas naves. Nada le hacía sospechar que marcarían su vida.

Switzer fue la primera mujer inscrita en una maratón. Más concretamente, la gran maratón de Boston. A sus 74 años se ha convertido en toda una proeza. Es escritora, comentarista de televisión y atleta estadounidense. Su historia ha servido para inspirar a muchas otras mujeres, pero también, para cambiar la historia del maratón para siempre. Se han hecho varias películas sobre su vida como Spirit of the Marathon, Run for Your Life o Free to Run.

Desafió, en el año 1967, el sistema discriminatorio existente en el deporte de aquella época. En los estatutos de la carrera no estaba prohibida la participación de la mujer, directamente la gran mayoría de las personas no se imaginaba que una mujer consiguiera hacer más de 40 kilómetros.

"La mayoría de la gente asumía que las mujeres no podían correr la distancia de una maratón y que si lo intentaban se harían daño. [...] Mucha gente también creía que los deportes duros convertían a las mujeres en masculinas".

Tardó en cruzar la línea de meta cuatro horas y veinte minutos con el dorsal 261. Una carrera que no le fue nada sencilla de realizar pues el organizador del evento se avalanzó sobre ella para sacarla de la competición. Con la ayuda de otros corredores consiguió terminarla. En el programa El canto del Grillo la recordaban así:

Kathrine Switzer tuvo que poner sus inciales en la inscripción de la carrera para poder participar sin problemas. Tuvo que dafarse de los empujones de varios hombres durante la carrera y tuvo que hacer oídos sordos a las quejas e insultos mientras recorría 42 kilómetros. Gracias a ella y a su antecesora Bobbi Gibb que lo intentó un año antes que ella, por contribuir a romper las barreras a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte.