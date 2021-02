Juan Ramon Hidalgo visita aquesta setmana 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Juan Ramon Hidalgo a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. Juan Ramon Hidalgo és advocat expert en dret alimentari i, de fet, un pioner en aquesta especialitat. A banda del seu càrrec de CEO a l'empresa Food Legal Solutions és, també, professor universitari.

Al llarg de la conversa que mantindrem amb Juan Ramon Hidalgo, descobrirem com és d'important saber quins aliments comprem, però sobretot, com els hem de conservar per evitar qualsevol mena de malaltia. Va començar en un despatx penalista, però de seguida se'n va adonar que hi havia un buit en el dret alimentari i que aquest era un dret de drets.

Ha treballat per marques importants del sector. Ha viscut de prop crisis alimentàries com les de finals dels anys 90 i també els canvis en matèria legislativa i el paper cada vegada més important de la Unió Europea. També ens explicarà com afecten les fake news en el sector alimentari o com la COVID-19 ha fet que encara s'extremin més les mesures d'higiene reduint així, les intoxicacions alimentàries.