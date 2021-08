'Cachitos...' repasa la música con magnetismo sexual

​'Cachitos de hierro y cromo' propone esta semana, en 'Cachitos Sex Symbol', una playlist para irse a dormir calentito con los músicos con más magnetismo sexual como Thalía, Ricky Martin, Sara Montiel o Julio Iglesias, entre muchos otros.

Todos hemos tenido carpetas forradas con fotos de Miguel Bosé o Samantha Fox. Y… ¿quién no ha colgado de las paredes de su habitación pósteres de Robbie Willams, Sergio Dalma o Marta Sánchez? ¿Acaso tus feromonas no se han disparado alguna vez viendo a tu artista preferido? El éxito y la fama casi siempre van unidos al atractivo físico y, en el mundo de la canción, muchos han sido los cantantes o grupos que han levantado pasiones entre los adolescentes… y no tan adolescentes.

Para fundir el frío de este enero de 2021, 'Cachitos…' calienta el ambiente con los artistas con más sex appeal del fondo documental de RTVE. Latinos como Thalía, Ricky Martin o Chayanne. Grandes mitos eróticos como Sara Montiel, Marisol o Julio Iglesias. Y tampoco faltarán los líderes de bandas como Europe, Los Bravos o Texas, porque el rock también es sexi.