“Maestro. Invitemos a l@s niñ@s a participar en la sociedad. Tienen mucho que decir y mucho que aportar”. Cómo carta de presentación en una cuenta de Twitter, ¿no está mal, verdad?

En el caso de César Bona, autor de la cita anterior, es mucho más que un deseo o una frase con fuerza que ocupe 140 caracteres; es una forma de entender y ejercer su profesión. Una manera de enseñar basada en la empatía, en su capacidad para conectar con los alumnos y detectar lo que les falta y que puede motivarles. En resumen; Bona es ese profe “molón” que todos hubiéramos querido tener y que parecía que solo existía en las películas.

Pero este profesor es una realidad que ha estado “escondida” en el aula de 5º de primaria de un colegio de Muel (Zaragaoza), hasta que fue elegido como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los Profesores.

¿Por qué César Bona es el mejor profesor de España?

“Yo no hago nada extraordinario; solo me divierto en clase”, dice César Bona en La nueva educación, libro que acaba de publicar. Esas ganas de divertirse las ha llevado por todos los colegios en los que ha ejercido la enseñanza: desde una clase con niños de diez años que no sabían leer, hasta un colegio rural de seis estudiantes con problemas de cohesión en el aula.

En todas esas clases siempre ha sido fiel a una máxima: “todo educador debe adaptarse al motor imparable y entusiasmado de un niño. Hay que motivarles, estimular su creatividad, aguijonear su curiosidad”.

Y esto, ¿cómo se hace? Otros maestros no lo sabemos; lo que hizo César sí: en su primer destino, combatió el absentismo escolar recibiendo clases de cajón flamenco (impartidas por sus alumnos) y el analfabetismo con una obra de teatro. En el segundo, rodó un corto de cine mudo con los niños, poniendo como protagonistas a los que no se dirigían la palabra.

En su actual destino, un trabajo extraescolar sobre el circo que llegaba al pueblo se convirtió en “El Cuarto Hocico”, una protectora de animales virtual premiada Jane Goodall, y que hoy en día tiene un alcance internacional: Children for Animals.

A pesar de que estas iniciativas, entre otras muchas, le han convertido en un referente sobre educación y de que, finalmente, pudo llevarse a Zaragoza el famoso Nobel de los Maestros (que, por cierto, se llevó la estadounidense Nacie Atwell), César Bona lo tiene claro: “Que se hable de educación en positivo: ése es el verdadero premio”.