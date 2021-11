Seguro que en el armario tienes algún vestido de fiesta que te compraste para una boda y que no te has vuelto a poner. Porque no quieres repetir modelo delante de los mismos invitados o porque ya no tienes esa talla.

No lo dejes muerto de risa en la percha y sácale partido a la moda... ¡Alquila tus vestidos!

Cómo sacarle partido a los vestidos de fiesta que ya no usas Seis jóvenes que no superan los 27 años convirtieron su trabajo de fin de carrera en un negocio real. La idea era muy sencilla. Conseguir que mujeres que no usen sus vestidos se los cedan a su empresa para que esta los alquile. Todos salen ganando: ellos como intermediarios y la persona que cede su traje, que le saca un rendimiento económico. Gente y Tendencias ha charlado con Paloma Ortega, una de las socias de No sé qué ponerme, sobre las características que deben tener las prendas. Cuenta que deben ser más o menos actuales, de fiesta y que estén en buen estado, no pueden tener ni un solo defecto. "No tienen por qué ser de súper marca, pero no puedo alquilar un vestido de Zara, porque obviamente el precio de venta es inferior al precio del alquiler".