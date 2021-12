Hasta ahora la lista de los básicos de la moda estaba más que cerrada: camisa blanca, pantalón vaquero, chaqueta beige, falda negra y vestido del mismo color.

Desde luego, son prendas que nunca deben faltar en tu armario, siempre te sacarán de un apuro. Pero ha llegado la nueva temporada y no queremos que nuestro repertorio de ropa se quede solo en eso. Atrévete con las flores, las rayas, los colores vivos y los tacones...¡Así son los básicos de moda de la primavera!

¿Qué es un básico de la moda?

En Gente y Tendencias nos hemos ido de compras y nos hemos llevado a Silvia R. Coladas, personal shopper de Une frivolité, para que nos asesore. Lo primero que queremos saber antes de elegir nada es distinguir un básico: " Un básico de la moda, en vez de usarlo tres veces en la temporada, lo usamos tres veces por semana."

“No a todas nos sientan bien las mismas cosas“

Hemos visto ya demasiadas veces en las revistas listas con la ropa que te debes comprar para llenar tu fondo de armario. Pero no a todas nos sientan bien las mismas cosas y además no todas tenemos el mismo ritmo de vida. No es igual el look de una mujer soltera que el de una mamá y, dependiendo del trabajo, así nos vestimos cada mañana.

“Lo primordial es personalizar ese básico“

Silvia nos dice que: "Lo primordial es personalizar ese básico. Que se adapte a nuestra forma de vestir para que nos sintamos a gusto y así lo usemos mucho. Si lo hemos copiado a otra persona, malo. No nos lo vamos a poner".