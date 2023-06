Ràdio 4 entrega el premi Disc Català de l'Any 2022 a l'Orchestra Fireluche

Domènec Boïgues, membre del grup La Orchestra Fireluche, ha recollit el premi que els reconeix com el autors del "Disc Català de l'Any 2022" pel seu àlbum "Segona Florada, on hi va col·laborar Pau Riba, traspassat poc després d'enregistrar aquest treball.

L'entrega del guardó s'ha fet als estudis de Ràdio 4 a Barcelona, al barri del Poblenou. Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4, i Joan Arenyes, director del magazine "Catalunya Exprés", han donat a Domènec Boïgues el premi físic, una placa que certifica el títol de millor disc català del 2022 triat pels oients de l'emissora pública i un jurat professional.