Ràdio 4 entrega el premi Disc Català de l'Any 2022 a l'Orchestra Fireluche
- L'entrega ha tingut lloc als estudis de Ràdio 4 a Barcelona
- Domènec Boïgues ha recollit el premi de mans de Soraya Rodríguez, directora de l'emissora
- El Premi Disc Català de l'Any és el més antic i prestigiós de rock i pop a casa nostra
Domènec Boïgues, membre del grup La Orchestra Fireluche, ha recollit el premi que els reconeix com el autors del "Disc Català de l'Any 2022" pel seu àlbum "Segona Florada, on hi va col·laborar Pau Riba, traspassat poc després d'enregistrar aquest treball.
L'entrega del guardó s'ha fet als estudis de Ràdio 4 a Barcelona, al barri del Poblenou. Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4, i Joan Arenyes, director del magazine "Catalunya Exprés", han donat a Domènec Boïgues el premi físic, una placa que certifica el títol de millor disc català del 2022 triat pels oients de l'emissora pública i un jurat professional.
Una banda atípica
L’Orchestra Fireluche és un peculiar i inquiet grup de música instrumental de la Cellera de Ter (Girona) que des del 2002 treballa amb instruments de joguina, reciclats, curiosos, inversemblants, clàssics i propis de cultures d’arreu del món.
Després de la publicació d’Ataràxia l’any 2019 juntament amb Pau Riba, l’Orchestra Fireluche va editar la seva continuació natural: Segona florada. Un disc on les noves flors melòdiques, plantades a quatre mans tant pel cantant com per l’orquestra dins el mateix jardí original, es combinaven amb noves veus i bulbs guardats de flors ja clàssiques, fent reviure un espectacle que, si bé semblava estroncat de soca rel, ara floreix de bell nou damunt uns escenaris àvids de sentir-se posseïts per les noves cançons d’un dels més grans poetes.