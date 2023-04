II Concurso de Microteatro Universitario de RNE

Radio Nacional de España (RNE), en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Federación Española de Teatro Universitario, convoca la segunda edición del Concurso de Microteatro Universitario de RNE. El certamen se regirá por las siguientes bases:

1. Los trabajos a presentar tendrán el formato de audio o pódcast, al estilo del viejo dramático de radio.

2. Pueden participar grupos de teatro de cualquier universidad española pública o privada.

3. Los trabajos deberán ser realizados antes del 5 de mayo de 2023, día límite para su entrega a la organización.

4. La organización seleccionará los 25 mejores trabajos de entre todos los admitidos, a los que se podrá acceder de forma gratuita en streaming bajo demanda en la página web de RTVE creada al efecto para este certamen durante el tiempo que la organización estime oportuno.

5. Las obras presentadas serán valoradas por su originalidad, su calidad dramática y su lenguaje radiofónico, donde no se cuenta con el recurso de la imagen. La calidad técnica del audio será secundaria y no influirá en el criterio de selección de las mejores obras salvo en el caso de que la grabación no permita, como mínimo, la escucha clara y limpia del texto.

6. El fallo tendrá lugar en junio de 2023 (en fecha que se anunciará con suficiente antelación). Será un jurado compuesto por especialistas de teatro el que elegirá, de entre las 25 obras seleccionadas, a la ganadora. También habrá un premio a la mejor interpretación masculina y femenina, al mejor texto original y a la propuesta más arriesgada e innovadora.

7. El grupo de teatro ganador del premio a la mejor obra, representará su obra en el transcurso de un programa especial de La sala de RNE que tendrá lugar en la sede de la UIMP en Santander y que se grabará para su posterior emisión en un día entre el mes de junio y julio de 2023 que se anunciará con suficiente antelación. Durante el mismo, el grupo teatral recibirá un galardón que le distinguirá como ganador del concurso y su nombre será difundido en RTVE durante el tiempo y forma que ésta considere oportunos.

8. Los costes de desplazamiento y, si fuera necesario, alojamiento de los actores de la obra ganadora para participar en el programa especial de La sala correrán a cargo de Radio Nacional de España, que determinará el medio de transporte y el lugar de pernocta.

9. La organización se reserva el derecho de aplazar o cancelar definitivamente la fecha y lugar del evento descrito en el punto 7 sin previo aviso y en función de posibles imprevistos que impidan celebrarlo en dichos términos.

10. Los grupos teatrales interesados en participar deben de cumplimentar su inscripción vía online en el siguiente enlace: Formulario de participación. En este mismo formulario online deberán adjuntar el archivo de la obra original en el formato técnico que se especifica en estas mismas bases (punto 14) y una carta de su Vicerrectorado de Extensión (o el correspondiente a la actividad) presentando al grupo con sus componentes (actores y equipo técnico) para este concurso en concreto, entendiendo que todos pertenecen a la comunidad universitaria. También se entiende, por tanto, que todos los participantes son mayores de edad y no requieren de autorización de su tutor legal, que deberá ser aportada si cualquier participante esté incapacitado por otras razones (por ejemplo, discapacidad).

11. Las obras deben ser originales, escritas por algún miembro de la comunidad universitaria a la que pertenezcan, de tema libre y en castellano. Su puesta en escena tendrá una duración máxima de 10 minutos (desde el inicio al fin del podcast, con todos los añadidos incluidos) y el número de actores participantes en la puesta en escena no podrá ser superior a 5 personas. Se entenderá que en su ejecución los miembros del grupo han tenido en cuenta las medidas de prevención contra la COVID y renuncian, al presentarse al certamen, a presentar cualquier reclamación contra la organización del concurso relacionada en este sentido.

12. Cada grupo podrá presentar el número de obras que quiera, siempre que se ajusten a estas bases. Cada universidad podrá presentar los grupos que estime oportunos.

13. Los textos deberán ser originales, aunque pueden estar basados en textos clásicos que, por su antigüedad, no deriven derechos de autor. Éstos últimos no optarían al premio al mejor texto original.

14. Las características técnicas del archivo enviado deben permitir su sencilla audición. Las obras deben ser presentadas a concurso en formato de MP3 a 256 Kb/s y 44.100 Hz de frecuencia de muestreo.

15. El concurso se reserva el derecho de no admitir aquellas obras y grupos que no cumplan todos los requisitos especificados en estas bases.

16. Los participantes, en el momento de su inscripción, ceden gratuitamente a RTVE los derechos de autor, imagen y emisión de las obras presentadas y sus intérpretes. Estas obras, que en ningún caso se explotarán comercialmente, podrán ser difundidas en cualquiera de los canales de RTVE, informando mediante correo electrónico a los autores de las modalidades y la fecha prevista de emisión, sin necesidad de compensación económica. Los derechos de propiedad intelectual corresponderán a los autores, pero las obras presentadas y declaradas finalistas quedarán a libre disposición de Corporación RTVE por el periodo de un año a partir de la fecha del fallo del jurado, a los solos efectos de su representación y publicación. Las obras que no hayan sido declaradas finalistas no se devolverán, salvo petición expresa.

17. El carácter original de las obras presentadas será responsabilidad exclusiva de cada uno de los grupos teatrales y de las personas físicas que lo representen, exonerando a RTVE de cualquier responsabilidad legal en posibles reclamaciones por derechos de autor de terceros. Los grupos teatrales aceptan esta condición en el momento de su inscripción.

18. Los datos personales facilitados serán tratados, por la Corporación RTVE, con la finalidad de la gestión del participante en el II Concurso de Microteatro Universitario de RNE. La base que legitima el tratamiento es el consentimiento del interesado. Los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad mencionada con anterioridad. Pasado este tiempo se conservarán debidamente bloqueados a los efectos de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos serán comunicados al jurado creado al efecto. La inscripción en el concurso determina su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales al exclusivo fin anteriormente mencionado. Corporación RTVE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección: protecciondedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte.