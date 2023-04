Comença la recta final per triar el Disc Català de l'Any 2022. Des del dilluns 24 d'abril fins al diumenge 14 de maig s'obrirà la votació popular i es podrà escollir online un dels 48 finalistes de l'edició d'enguany. Per votar, tan sols s'ha d'omplir el formulari que trobareu en aquesta notícia. Aquest premi és el reconeixement més antic i prestigiós de la música en català i l'atorga Ràdio 4 des de l'any 1979.

Joan Arenyes farà el seguiment del premi al programa 'Catalunya Exprés Magazine', dissabtes i diumenges de les 17:00 a les 19:00¿h. Durant les pròximes setmanes anunciarem el dia i el lloc del lliurament d'aquest guardó.

Una primera selecció amb votació professional

Els 48 finalistes han estat seleccionats per un jurat professional format per cinc periodistes de Ràdio 4 i cinc membres de la indústria musical i cultural catalana. Aquesta primera tria s’ha fet entre els més de 400 obres discogràfiques publicades l'any 2022. S’ha canviat així la mecànica que s'havia emprat durant els darrers anys, on el públic feia aquesta primera selecció.

Entre els experts musicals de Ràdio 4 han votat Consol Sáenz, de 'Territori Clandestí'; Laura González, de 'Sota Sospita'; Irene Desumbila del magazín de cap de setmana 'Són 4 Dies', Pedro Blázquez de 'Radiofreqüències', i Jero Rodríguez de 'Cachitos de Hierro y Cromo'.

Els altres cinc membres del jurat, professionals de la indústria musical i cultural catalana, són: Joan Arenyes, del magazine 'Catalunya Exprés Magazine'; Jordi Novell, de la revista ‘Enderrock’; Marc Isern d'APECAT (Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans); Carmen Zapata d'ASSAC (Associació de Sales de Concerts de Catalunya) i Robert Brufau, director de l'Auditori.

El periodista de Ràdio 4 José María Carrasco és el president del jurat en aquesta edició, i el seu vot, en cas d'empat, serà decisiu.

L'última edició del Disc Català de l’Any la va guanyar Marcel i Júlia amb el seu disc "En Òrbita". Alguns dels guardonats altres anys han estat Txarango, Buhos, Lax'n'Busto o Antònia Font.