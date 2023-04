Cultura 23| El futuro de la cultura

En Cultura23, el ciclo de debates culturales de Radio 3 en el Museo del Prado, hemos debatido sobre el futuro en la cultura, sobre cómo influyen los cambios sociales y tecnológicos en la cultura y las industrias culturales.

Hemos contado con la presencia de la ensayista e investigadora Remedios Zafra, con el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, con la directora del IVAM, el centro de arte modernos de Valencia, Nuria Enguita y el periodista y crítico cultural Edu Galán.

Edu Galán mantiene que “el futuro es un concepto que hemos abandonado, porque el presente nos ha venido grande. Como si nos hubieran recetado un medicamento y las consecuencias fueran otras de las esperadas”.

Cómo afecta a la cultura la crisis económica

Otro de los puntos calientes del debate ha estado centrado en la manera que ha afectado la crisis económica a la cultura. En opinión de Remedios Zafra, los agentes culturales y los trabajadores creativos han estado escondidos, “y ha llegado un hartazgo del pago con capital simbólico, en condiciones de precariedad, y eso marca una seña de identidad de ese contexto”. Miguel Falomir cree que la primera acción debe establecerse desde la educación pública y es ahí donde deben sentarse las bases para este acceso mayoritario a la cultura.

En opinión de Nuria Enguita “las clases sociales se han revitalizado. La educación reglada es importante y los museos son importantísimos, son lugares que nos permiten pensar críticamente. El museo es un lugar que permite el pensamiento crítico”.

Otro de los puntos que han marcado el debate ha sido sobre el narcisismo de las redes sociales, sobre si puede ser una herramienta para atraer gente o es un espejismo. Edu Galán ha confesado que tiene problemas con la globalización, “porque tiene que ver con valores absurdos, de un neoliberalismo norteamericano”. “Yo diría que la cultura la tienen que democratizar los estados democráticos, Radio 3, el IVAM o el Museo del Prado, no Google”. Recuerda que no podemos olvidar que Internet siempre está mediado por un servidor.