DELAPORTE estrenan un podcast en video en Radio 3 Extra que podrás ver todas las semanas. Un programa sobre la vida, los ex, la música, sobre opinar, la igualdad, la fama, ser sexy, odiar al mundo, estar de bajón o estar con mucho hype … y de todo lo que pueda hablar una letra de una canción. Porque cogen las letras de las canciones, las desenredan y prometen hablar de lo que cuentan.

Si haces click en este primer episodio les verás hablar de todas esas creencias que consideramos ciertas porque nos fusilan constantemente con que ellas son verdad y que, sin embargo, no solo no son la verdad si no que, además, pueden llegar a ser muy tóxicas por la presión y las expectativas que generan. Desde el amor romántico de “viviremos juntos por siempre” a canciones que hablan de que el amor es poseer y normalizar los celos, vamos a dar un repasito a algunas creencias y vamos a reventar algunas de estas ideas que, francamente, molestan. Y mientras suenan Alicia Keys, Mia Martini, Bad Bunny, Drake, The Police, Jennifer López, Amaral u Orbital.

Descubre un nuevo vídeo cada jueves en Radio 3 Extra, disponible solo desde la app y la web de Radio 3.