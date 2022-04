La Compañía Nacional de Danza como refugio

A simple vista, no hay mucha diferencia entre los ensayos de la Compañía Nacional de Danza de ahora y los de hace seis meses. Las nuevas incorporaciones pasan desapercibidas porque aquí todos se expresan en el mismo idioma, el del lenguaje universal de la danza. Y esto no es una mera forma de hablar. Es la razón por la que Yelyzaveta Semenenko, Anastasia Kovalevska y Katerina Chupina sonríen. Ellas son tres de las siete bailarinas ucranianas que acoge la Compañía Nacional de Danza dentro de su programa Talento Emergente. Su director, Joaquín de Luz, tiene muy claro que esto no es sólo un trabajo. "Es una identidad, lo que somos. Ellas llevan bailando desde muy pequeñas y es nuestra manera de arroparlas. Hemos abierto las puertas para que sigan con las clases, salieron de Ucrania sin apenas nada y la compañía ha hecho una colecta de ropa, de alimentos... el ballet es una pequeña gran familia y de este modo se lo estamos demostrando".

Aquí se sienten seguras y agradecidas. Nos lo dice Yelyzaveta Semenenko, la única que habla inglés. Han recuperado su rutina de ensayos y aunque ya no están en el Ballet de la Ópera Nacional de Ucrania, tres de estas siete bailarinas se volverán a subir al escenario muy pronto como artistas invitadas de la CND. Será el 18, 20 y 21 de mayo en el Teatro Real de Madrid con "Giselle" como parte de una programación que - cosas de la vida- estaba destinada al Bolshoi de Moscú y que se anuló al estallar la guerra.