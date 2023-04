Ha començat la votació final per escollir el millor Disc del 2021 cantat en català entre 10 finalistes. El disc més votat a partir del dilluns 14 de febrer i fins el 6 de març rebrà el premi que l'acredita com l'àlbum més destacat de la temporada segons els oients de Ràdio 4. La votació es pot fer mitjançant el formulari que trobareu aquí sota.

Els finalistes són: Beth, per "Origen", David Ros per "Estimant salvatge", Ferran Palau per "Parc", Joan Dausà per "Ho tenim tot", La Fúmiga per "Fotosíntesi", Marcel i Júlia per "En órbita", Maria Arnal i Marcel Bages per "Clamor", Oques Grasses per "A tope amb la vida", Porto Bello per "La llei universal" i Zoo per Llepolies.

Aquí pots sentir tots els finalistes que opten al premi.

El seguiment del premi el fa Joan Arenyes al programa "Catalunya Exprés Magazine" , dissabtes i diumenges de les 17:00 a les 19:00h.