Ràdio 4 lliura el premi Disc Català de l'Any a Miki Núñez per l'àlbum 'Iceberg'

Aquest vespre s’ha entregat el premi Disc Català de l’Any de Ràdio 4 a Miki Núñez per ‘Iceberg'. L’acte, celebrat a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, ha comptat també amb el grup Segonamà.

Joan Arenyes, director del programa 'Catalunya Exprés Magazine' i organitzador del premi, ha estat l’encarregat de presentar l’acte. Ha agraït l’esforç que fan els grups movilitzant els fans i fent soroll a les xarxes social per guanys el premi.

El grup Segonamà, que van quedar en segona posició, han actuat com a teloners en un petit concert en format acústic. Han explicat que feia un any i mig que no tocaven degut a la pandèmia i han afegit que estaven nerviosos però molt il·lusionats.

El grup Segonamà han actuat com a teloners RTVE CATALUNYA

Vicenç Sanclemente, director de Ràdio 4 ha recordat els grans grups de la música catalans que han rebut el premi i ha remarcat que ens aquests moments complicats “la música i la ràdio han sigut imprescindibles”.

Xavier Cester, director de l’àrea de música de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha agraït “a tothom que l’any passat i aquest ha mantingut la flama de la música encesa, als músics i als oients”.

Miki Núñez amb Vicenç Sanclemente i Xavier Cester RTVE CATALUNYA

Al rebre el guardó Miki Núñez ha agraït el suport de RTVE des del principi, des d’OT, Eurovisión i ara Ràdio 4 “és el que m´ha fet arribar fins aquí”. També ha agraït al premi als fans que l’han votat i que escolten la seva música “això no té sentit sense vosaltres”.

Premi Disc Català de l’Any 2020: ‘Iceberg’ El cantant terrassenc ha guanyat amb el seu disc 'Iceberg' el Disc Català de l'Any 2020. Premi que l'acredita com l'àlbum català més destacat de la temporada, segons els oients de Ràdio 4. A més, Miki Núñez ha aconseguit amb aquest treball, el segon de la seva discografia, col·locar les seves cançons entre les tres més punxades l'any 2020 a les emissores de ràdio a Catalunya segons la llista publicada per APECAT (L'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans). Miki Núñez ha aconseguit més vots que la resta de finalistes, li seguia el disc 'Erial' de Segonamà i 'De vent i ales' de Txarango. Els altres finalistes eren: 'Valhalla vol.1' de 31Fam, '0001' de Blaumut, 'El dia de la victória' de Buhos, 'El senyal que esperaves' de Els Amics de les Arts, 'Màtria' de Gemma Humet, 'Agua' de Stay Homas i 'El pipeig' de The Tyets.. Ràdio 4, a través del programa de Joan Arenyes 'Catalunya Exprés Magazine', ha organitzat un any més l'elecció del Premi Disc Català de l'Any en una votació popular feta exclusivament a través del web www.rtve.es/disccatala. 'Catalunya Exprés Magazine' s'emet els diumenges de 17h a 20h de la tarda. MIki Núñez en un moment de l'actuació RTVE CATALUNYA