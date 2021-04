Fernando Belasteguin, icono del pádel mundial

Fernando Belasteguin, número 1 del mundo 16 años y referente en el pádel mundial, en El Vestuario en radio 5 a pocos días de que comience la temporada en Madrid.

El argentino participará junto a su compañero Sanyo Gutiérrez en el World Pádel Tour: "mi objetivo es ser competitivo junto a Sanyo porque sé que tengo una posibilidad jugando junto a él. Solo deseo pasar de jugar los 19 torneos y si lo conseguimos vamos a ser una pareja muy competitiva. Sé que tengo la estabilidad de ir a todos los torneos a pelear por el título. Es una sensación muy linda", ha dicho.

Belasteguin tiene una amplísima trayectoria pero no quiere echar la vista atrás: "me quedan años de profesional, cumplo 42 y llevo 27 temporadas como profesional. Soy un convencido de que lo mejor de mi carrera está por llegar y cuando no juegue más ya echare la vista atrás".

Por eso vive el presente más que nunca e incluso ha lanzando una colección propia Wilson Bela: "me convencieron sin hablar de pasta en dos minutos (ríe), estoy encantadísimo porque me dijeron que era la misma idea que nike con Jordan y entonces se me pusieron los pelos de punta. Queremos que las palas sean como el mismo deporte, facil", ha explicado.