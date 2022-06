Vicente del Bosque: "Me costaría mucho imaginarme una Liga sin el Barça"

El seleccionador español, Vicente del Bosque, no puede imaginar una competición futbolística, Liga o Copa, en la que no participe el Barcelona, y así lo ha comentado en una entrevista en RNE dentro del espacio Protagonistas, de Luis del Olmo, que se ha despedido de las ondas.

"Me costaría mucho imaginarme una Liga sin el Barça, al igual que no hubiera jugadores catalanes en la selección", ha dicho Del Bosque un día después de que la Generalitat de Cataluña haya anunciado su consulta soberanista para el 9 de noviembre de 2014.

En este sentido, el técnico salmantino ha destacado que el ambiente en en La Roja es de "cordialidad máxima".

"La convivencia en nuestra selección ha sido de una cordialidad máxima y nadie tiene un sentimiento distinto al de defender la camiseta del equipo nacional", ha señalado.

"Espero que este grupo de jugadores, que han sabido ganar, el día que nos toque la derrota lo sepamos asimiliar. No podemos olvidar que esto es deporte", ha afirmado.

En este sentido, el seleccionador ha subrayado que " para la derrota no se prepara nadie ", pero en caso de que llegue espera que sus jugadores la asuman bien.

"Estos últimos años con las victorias se ha creado un clima de euforia que contrasta con el fatalismo que no nos dejaba pasar de cuartos. Ahora todos piensan que vamos a ser campeones. Tenemos que ser más mesurados y ver que no es fácil", ha explicado Del Bosque, para quien "hay muchas selecciones que tienen opciones" de hacerse con el título.

Sobre la actuación de España en el Mundial de 2014 , Vicente Del Bosque ha apuntado que " lo normal es que no ganemos " y que eso es "un síntoma bueno".

Además, ha alabado la calidad futbolística de Messi y Cristiano, que "ayudan a que nuestro fútbol esté en primera línea", y ha justificado así los altos salarios que cobran.

"Galácticos hay en todos sitios. Cuando se lo pagan es porque lo generan. Y con dos individuos de la calidad de Ronaldo y Messi ayudan a que nuestro fútbol esté en primera línea", ha resaltado.

"A nivel de clubes, tenemos mucha influencia en Europa", ha dicho.

Del Bosque, seguidor de toda la vida de la UD Salamanca, ha lamentado la desparición del club salmantino, ya que es "una pérdida irreparable", pero cree que ahora hay "mayor sensatez" en lo que a economía se refiere en los clubes de fútbol.

"Se ha puesto coto a los desmanes económicos y parece que se está caminado con mayor sensatez que hasta ahora. Cada uno debe gastar según lo que ingrese", ha sentenciado.

Sobre su futuro, el seleccionador nacional, a punto de cumplir 63 años, sigue con la idea de jubilarse a los 65, por eso ha renovado con la Federación hasta 2016. No obstante, no ha descartado marcharse antes en caso de ser un "incomodo".

"He aceptado la renovación con las condiciones mínimas. Si yo soy un incomodo en la selección lo dejaría, y si no seguiremos hasta los 65, que es la edad que yo siempre he pensado que es la jubilación", ha finalizado.