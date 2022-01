Por el Día de la Música, Hoy empieza todo se convierte esta semana en un programa de televisión. Tras Mendetz y Lee Fields & The Expressions, le toca el turno a Love Of Lesbian (viernes). Lo puedes ver desde las 10 horas en RTVE.es/radio3

Lee Fields ha sido el protagonista de la segunda edición de Hoy empieza todo reconvertido en un programa de televisión con motivo de la celebración del Día de la Música. Los oyentes de Radio 3 han tenido la oportunidad de ver a través de RTVE.es el espacio que este jueves ha presentado Gustavo Iglesias.

Lee Fields, a sus 62 años y con Faithful man como último trabajo, se ha presentado en los estudios en la Casa de la Radio acompañado por parte de The Expressions: un guitarrista, un saxofonista y un trompetista. La colaboración entre Fields y su banda de apoyo empezó hace 15 años, cuando el veterano cantante cambió su estilo del blues al retro-funk.

03.36 min Lee Fields - Still Hanging On

El soulero ha destacado el amor que compartió con el público español en su actuación en el Azkena Festival y que espera repetir este viernes en su concierto en el Día de la Música, programado a las 18:15 en el escenario Radio 3. Lee ha prometido "entregar su corazón y su alma" en su directo en Madrid, tal y como lo ha hecho en nuestro estudios al tocar "Still hanging on", "Wish you were here" y "Faithful man".

04.53 min Lee Fields - Wish you were here

Tan omnipresente como el amor está el drama en las canciones de Lee Fields, que ha asegurado en la entrevista en Hoy empieza todo que "el soul es la conciencia de lo que nos hacemos los unos a los otros", y de ahí la intensidad con la que se interpretan temas de este género. "Sé lo que es estar dolido y lo que es estar feliz, así que cuando canto una canción quiero que el mundo sepa lo que estoy sintiendo".