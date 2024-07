Fans que le regalan animales y colaboración soñada con Rels B: así ha sido el paso de Greeicy por Germen

Greeicy aterriza en Germen, con Miriam Martín y Hamza Zaidi, para cerrar la temporada en Playz por todo lo alto. Con el buen rollo que le caracteriza, la artista colombiana desvela todo sobre su viaje a España, así como sobre el momento en el que se encuentra en su carrera musical y vida personal. También de las influencias que tuvo desde sus inicios, su pasado como actriz, el giro que dio en su carrera artística, cómo la recibió su audiencia y cómo es colaborar con grandes artistas como David Bisbal y Alejandro Sanz.

Pero eso no es todo, pues si hay una cosa que le caracteriza a Greeicy es su polivalencia y que es toda una caja de sorpresas. En Germen desvelará también algunas de las experiencias más locas con sus fans, quienes le regalaban animales por doquier allá donde iba, por su conocida pasión por estos. Sin ir más lejos, la cantante y actriz es dueña de 11 perros y 4 vacas, además de unos cuantos conejos y gallinas. Las risas no faltarán en el programa, ¡así que no te pierdas la entrevista para conocer todo sobre Greeicy!

"Tenía muchas ganas de volver a España y cantar las canciones que debía compartir con la gente" Con motivo de sus shows por España, Greeicy ha estado disfrutando de unos días y ha pasado por Germen para completar su viaje. “Siempre que vengo a España, vengo por trabajo. Necesito venir un tiempo a conocer y a viajar por diferentes ciudades”, explica ella. Hamza y Miriam reflexionan con la invitada y llegan a la conclusión de que existen muchas similitudes entre España y Colombia, sobre todo en el trato humano. Y es que Greeicy asegura tener un gran cariño por España y su cultura y mantiene una muy buena relación con algunos artistas españoles como pueden ser Alejandro Sanz, David Bisbal o Antonio José, con quien confiesa haber creado una canción, llamada "Corazón de papel". También desveló que conoció “en Medellín a Rels B” y que le “encanta lo que hace y la energía de su música”: “Me encantaría hacer algo con él”, confiesa la artista de Cali, además de mandarle un mensaje directo a Rels, mirando a cámara.

"Creo que todos nacemos predestinados a algo" Los inicios de Greeicy fueron en la televisión en Colombia, donde tuvo la primera oportunidad en la industria y sirvió como su "trampolín". Cuando salió de su primer reallity, hizo un casting en televisión y estuvo 10 años de su vida actuando, que fue como realmente el público colombiano la conocía, siendo actriz. Miriam pregunta directamente a Greeicy de dónde procede su germen interno por su profesión. "Creo que todos nacemos predestinados a algo, yo desde niña estuve en el colegio bailando y cantando. Al final, siempre estaba llamando a esta profesión", reflexiona ella. Cuando la actriz pasó de la actuación a la música, asegura que fue complejo: "Fue muy difícil porque yo me fui de la actuación en el mejor momento de la película". Tal y como cuenta en Germen, ese paso para ella fue arriesgado y le pesó en su momento, pero ella prefería arriesgarse a "quedarse con la duda". "Me arriesgué y gané. Ha valido la pena", se sincera. "Las dos cosas las disfruto demasiado. Hoy en día me quedo y decido dedicarle más tiempo de mi vida a la música porque puedes juntar las dos cosas", concluye.

Greeicy, sobre el control en la pareja: "Soy incapaz de hacer una videollamada sin avisar" Y entonces llega el momento estrella del programa. Miriam y Hamza le proponen un juego a Greeicy donde tiene que valorar distintos temas de su vida del 1 al 5 en la actualidad. El primer tema es el trabajo, a la que la artista responde con un contundente 5, asegurando que está acostumbrada a trabajar desde muy joven. Lo mismo responde a la pregunta del amor, ya que lleva 11 años con su pareja, Mike Bahía. Una de las cuestiones que resalta en el programa, a la pregunta de Hamza de cómo gestionan la distancia, es la incapacidad de hacer una videollamada sin avisar, pues no le gusta el control dentro de la pareja. "Me tomo el trabajo de escoger a quién elijo en mi vida y no estar pendiente de nada", dice ella. Esta respuesta provoca un debate sobre la salud mental y la gestión del amor en pareja. "Los principios de las relaciones siempre son hermosas, siempre se muestra lo mejor, pero siento que las relaciones se vuelven más interesantes cuando pasan los años porque llegan los retos, los momentos complejos, el conocer realmente a la otra persona", se sincera. Con motivo de su canción, "A Veces A Besos", la artista de Cali debate junto a los presentadores sobre el sexo entre amigos. Y es que Miriam confiesa a la invitada que siente que actualmente es un tabú hablar de temas tan relevantes, como el sexo. Temas que aparentemente se empiezan a normalizar pero que en muchas ocasiones no se hablan en el núcleo familiar, por ejemplo. Y Greeicy añade que las nuevas generaciones han empezado a romper barreras para poder deshacerse de este tabú.

Celia Cruz, Karol G y Aitana, las mujeres que le inspiran Sobre la familia y la salud, la cantante no se lo piensa y responde también con un 5. Explicaba que había sido madre hace muy poco y que estaba logrando compaginar bien esa faceta con el trabajo. En cuanto a la salud aseguraba que "es lo primero": "Siempre digo que Dios nos dé salud, que el resto lo conseguimos nosotros". Por último, en el apartado de la amistad, la artista siente ser "demasiado selectiva en ese sentido". Responde con un 5 porque siente que "no son muchos pero son los correctos". En la amistad, asegura que se fija mucho en "la prudencia que tengan a la hora de hablar de otras personas y de ciertos temas". La artista se toma mucho tiempo para seleccionar sus amistades y asegura que llama amigos a las personas cuando pasan años. Cuando Miriam y Hamza le preguntan sobre las mujeres referentes que la han inspirado en su carrera, Greeicy responde lo siguiente: "Me encantaba escuchar la música de Celia Cruz. De hecho la primera coreografía que aprendí fue de una canción suya", cuenta sobre su gran admiración a la mítica artista cubana. Al mismo tiempo añade que, en la actualidad, Karol G "está haciendo cosas enormes y es inspirador". En el ámbito español, Aitana también supone una gran inspiración. "Conozco personalmente a Aitana, compartimos una canción hace años que era Lo Malo Remix, junto a Ana Guerra y Tini, pero nos juntamos y nos conocimos en persona en Miami en los Premios Juventud", cuenta ella.

"A donde iba me regalaban animales" Greeicy es toda una caja de sorpresas, y aparte de su pasión por la música y la actuación, los animales entran en su top 3. La vaca Maca es una de las muchas mascotas que tiene Greeicy en su rancho: "Tengo tres vacas, un toro, una oveja, dos cerditos, un conejo, un gallo, una gallina y once perros", enumera mientras Miriam y Hamza se sorprenden cada vez más con la infinita lista. La artista de Cali confiesa además que hubo una temporada en la que sus fans le regalaban animales en cada concierto que hacía. "Salía del hotel y ya había un fan con un conejito", recuerda entre risas. Incluso les tuvo que pedir que no le regalasen más porque no podía hacerse cargo de tantos animales. "Me ponían en aprietos", recuerda la artista bromeando. Tanta es la pasión por sus mascotas que, en un divertido ranking que hace junto a Hamza y Miriam, la conclusión es que se ha pasado más tiempo acariciando animales que incluso bailando, haciendo deporte o actuando.