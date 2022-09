El próximo sábado 10 de septiembre vuelve la liga de freestyle más importante de nuestro país, FMS España 2022. A partir de las 20:00h, podrás seguir la Jornada 6 en Murcia en el canal de YouTube de Playz y en RTVE Play en exclusiva para España. Estos serán los enfrentamientos: Chuty vs. Skone, Sweet Pain vs. Mnak, Sara Socas vs. Hander, Tirpa vs. Blon, Gazir vs. Zasko y Mr Ego vs. Elekipo.

En otras temporadas, Murcia ha sido testigo de enfrentamientos que han dado de qué hablar durante años, como el Chuty vs. Walls de 2019 o el Chuty vs. Skone de 2018. Una de las cunas del rap en España tendrá de vuelta a gran parte de los freestylers que batallaron en dicha ciudad: Chuty, Skone, Zasko, Blon, Hander y Mister Ego; y a otra parte que está deseando entregarse a su público por primera vez como Mnak, Gazir, Sawi Elekipo, Sara Socar, Sweet Pain y Tirpa.

A partir de las 19:00h podrás disfrutar del casteo previo en el canal de Twitch de Playz, con Kapo 013, BTA y Cristina Grimaltos, quienes llevarán a cabo el mejor análisis de cara al comienzo de la jornada y anunciarán el orden de los enfrentamientos. Porque la FMS España 2022 sigue erigiéndose como la más esperada en sus cinco años de vida y en Playz volvemos a hacer historia con ella.

“es hoy! hoy hay @FMSEspOficial !



os esperamos a partir de las 20h en nuestro canal de YouTube y en @rtveplay para disfrutar de #FMSMurcia https://t.co/tYnoTlIVM2 pic.twitter.com/614vogmqCx“ — playz (@playz) September 10, 2022