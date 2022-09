Â¿No has podido irte de vacaciones?

El mundo es complicado y eres totalmente consciente de que comprendes muy pocas cosas —así en general— pero hay algo que sabes con una certeza tan brillante y pesada que podría hacer desequilibrar el eje de rotación de la tierra: no tienes dinero y seguramente nunca tendrás dinero. El mundo está orquestado para que seas pobre eternamente así que relájate, no es culpa tuya. Aun así, a tu alrededor, has visto como tus contemporáneos de clase se han ido de vacaciones a países cuyos nombres y coordenadas ni conoces. No sabes cómo lo han hecho —probablemente incrementando y posponiendo su pobreza—, pero ahí están esas fotos, lejos de casa, tomando el sol, subiendo montañas, visitando iglesias, recorriendo museos, comiendo en Hard Rock Cafes. Cada noche antes de dormirte das vueltas en la cama y piensas en facturas y deudas y créditos. Y te repites una y otra vez que no te puedes permitir esos malditos viajes. Es un hecho, la gente viaja y tú no.

Pero tranquilo, no pasa nada, no te sientas mal, no dejes que la envidia alimente esa sensación de fracaso e inutilidad existencial. Ya no es que tengas que asumir que en la confluencia de lo digital y lo social todo es trampantojo y espejismos —en las redes, la gente miente—, vayamos al corazón del asunto: viajar es una mierda, y aunque no sea verdad, tenemos que obligarnos a pensar que sí lo es. Si no puedes permitirte viajar porque estás estudiando y trabajando y perdiendo medio sueldo alquilando una habitación mediocre y pagando una tarifa de la luz hipertrofiada, lo mejor que puedes hacer es autoconvencerte de que no quieres viajar, y no quieres hacerlo porque es algo profundamente detestable.

Apunte: esto no es un ataque a la acción de “viajar”. Evidentemente, “viajar” a la panadería a por pan, a tu pueblo a ver a tu familia o fumarte algo raro y “viajar”, son usos bastante correctos del verbo. Aquí lo que se discute es la idea de turismo contemporáneo, de la necesidad de esas escapaditas —avión mediante— cada vez que cae un puente en el calendario y de la pornografía exhibicionista digital que consolida y valida la experiencia. Este es el “viajar” que debemos menospreciar, porque piensa que existen centenares de excusas para odiar el concepto de turismo que pueden situarte moralmente por encima de todas estas personas que viajan sin pudor, personas en las que, de hecho, te encantaría convertirte —al fin y al cabo este artículo solo intenta que no te pegues un tiro en la cabeza gracias al autoengaño—. Te encantaría ser como ellos, pero no puedes permitírtelo y por eso te propongo que intentes sentirte moralmente superior a ellos. Es algo totalmente normal y humano. El resentimiento es el motor que mueve el mundo.

Para empezar, uno de los grandes males que acecha nuestras ciudades es la gentrificación y esa ramificación suya llamada turistificación. Ya sabéis, esos fenómenos urbanísticos y antropológicos que logran transformar barrios y expulsar a los vecinos de toda la vida en pro de esos individuos que pernoctan pocos días en dicho barrio, o sea, los turistas. Ahí están la subida de alquileres debido al poco acceso a las viviendas por culpa del aumento descontrolado de pisos turísticos; la transformación económica y estética del barrio mediante la sustitución de los comercios de toda la vida que proporcionaban los elementos básicos para vivir en el barrio (bares, escuelas, zapaterías, pescaderías, fruterías, droguerías, papelerías y todas las “-ías” que se os ocurran) por locales de uso turístico amoldados a una economía y estética “de lo moderno” internacionalizada, es decir, de poco carácter local, que incluso fingen respetar el barrio y sus tradiciones conservando los letreros originales del comercio al que, sin querer, han terminado expulsando del barrio (aquí tenemos las cafeterías de especialidad, los restaurantes adictos al aceite de módena y a los aguacates, las cervecerías artesanas o las tiendas de ropa que respetan el medioambiente pero no los bolsillos de todos). No te gusta ver tu barrio siendo destruido, ¿verdad? Pues piensa que si viajas ayudarás a que estas mierdas sucedan en otras ciudades.