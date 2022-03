Ewan McGregor vuelve a ser Obi-Wan Kenobi

El actor volverá a interpretar el papel que le dio la fama. McGregor dará vida de nuevo al famoso jedi, tras las tres precuelas de Star Wars. La serie que podrás ver en Disney Plus es un puente entre las precuelas y la trilogía original. Los fans han enloquecido con el primer tráiler, hasta el punto de que el nombre del actor es trending topic mundial y el primer adelanto se encuentra encabezando las tendencias de Youtube. Apunta: 25 de mayo, la fecha escogida para el esperadísimo lanzamiento.

“En el mismo año he visto a Tobey Maguire y a Andrew Gardfield retomar el traje Spiderman y volveré a ver a Hayden Christensen como Darth Vader y a Ewan McGregor ser Obi-Wan Kenobi. pic.twitter.com/Py6OQHXWt3 “

Completando el elenco están: Moses Ingram ( de Gambito de dama) como Reva, la gran villana de la ficción, Hayden Christensen que retoma su papel de Darth Vader en 'Obi-Wan Kenobi', aunque no lo hemos visto en estas primeras imágenes de la serie publicadas por EW. A quién sí hemos localizado es a Joel Edgerton como Owen Lars, el tío de Luke Skywalk. Según Ingram, su personaje comparte "un objetivo común" con el Gran Inquisidor y Darth Vader en el Lado Oscuro.

“¡Teaser de Obi-Wan Kenobi!



Tenía años sin emocionarme con un trailer como un niño. Escuchar Duel Of The Fates (así suena mi infancia) me emocionó casi hasta las lágrimas, ver a Luke de niño, al tío Owen pero sobre todo a Ewan McGregor como Obi-Wan de nuevo es una locura. pic.twitter.com/MKhHfrY3Uf“