Que actores del reparto de grandes producciones confiesen al tiempo que la relación entre ellos no era tal y como se mostraba en los medios, ha terminado convirtiéndose en algo habitual en los últimos tiempos. El último en desvelar un pequeño encontronazo con su compañera ha sido el propio Daniel Radcliffe. Durante una entrevista en Radio Times de la BBC, el protagonista de Harry Potter afirmó que dejó de hablarse con Emma Watson durante unos días.

"Oh Dios, ¡discutíamos por todo! Religión, política...", comenzaba explicando. Y es que durante el rodaje de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Radcliffe vivió uno de los pocos desencuentros que mantuvo con Watson a lo largo de su carrera: "Recuerdo que en una de las grandes discusiones que tuvimos en la cuarta película estuvimos sin hablar durante días. Ella estaba discutiendo sobre el latín, sobre que nadie sabe cómo suena. Y yo estaba como: "es posible, pero todavía se habla mucho dentro de la iglesia católica".

"Qué discusión tan tonta"

El debate, aparentemente inocente, terminó por alejarlos unos días mientras continuaban con la grabación de la saga. "Qué discusión tan tonta. Echando la vista atrás... estaba totalmente fuera de control. Ella estaba furiosa y yo también lo estaba. Sinceramente, le aconsejaría a cualquiera que si va a debatir con ella, esté bien informado", concluía divertido al contar el citado recuerdo.

Pasados los años, es evidente que la anécdota se quedó como tal y que los actores mantienen una bonita amistad después de tanto tiempo trabajando juntos. Prueba de ello es la reunión de HBO Max junto al resto de protagonistas de Harry Potter. De hecho, la propia Watson concedió una entrevista en Vogue UK donde detalló cómo es su actual relación tanto con Radcliffe como con Rupert Gritn: "No tenemos grupo de Whatsapp porque ambos lo odian, pero hablamos individualmente. Rupert me envía fotos de su hija y yo me derrito. Dan y yo generalmente tratamos de calmar los nervios el uno con el otro. Es agradable contar con el apoyo mutuo".