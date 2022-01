Harry Potter: Regreso a Hogwarts lleva en boca de los fans de la saga desde que se anunciara que el reparto original de las películas filmaría su reencuentro con motivo del 20 aniversario de la primera película. Nuestros deseos se convirtieron en órdenes -aunque hayan tenido que pasar dos décadas-, así que no es de extrañar que los seguidores de la historia se hayan percatado de un pequeño pero notable error tras ver la esperada entrega junto a sus protagonistas. Emma Watson volvía a convertirse en el centro de la conversación social, esta vez por un despiste ajeno a su discurso.

Tal y como se aprecia en las imágenes, Regreso a Hogwarts proyectó una imagen de Emma Roberts como si fuera Emma Watson de pequeña. Un error que pronto dio la vuelta al mundo por lo "sencillo" que resultó corroborar que no era la actriz que dio vida a Hermione, por mucho que gracias a su parecido pudiera pasar desapercibido.

“Lo que más me gustó del especial de Harry Potter #ReturnToHogwarts fue el cameo de #EmmaRoberts cómo la pequeña #EmmaWatson ���� pic.twitter.com/WparUF8vtw “

Emma Watson: "Creo que tuve miedo"

A pesar del sonado problema con la catalogación de la imagen, Emma Watson fue una de las actrices que más destacó durante un reencuentro que aún sigue dando de qué hablar. Sobre todo por la cantidad de confesiones que realizó durante el rodaje, como cuando desveló que pensó abandonar la serie aunque nadie tenía por qué convencerla "de que siguiera": "Creo que tuve miedo. No sé si alguna vez sentiste que llegaba un punto de inflexión en el que decías... Ahora esto es como para siempre".

Durante su adolescencia, la actriz también afirmó haber estado enamorada de Tom Felton. Sin embargo, uno de los discursos que más caló entre los espectadores fue aquel que dedicó a la fama temprana: "No lo hice porque los fans eran todo lo que necesitábamos en ese momento. Pero me sentía bastante sola, pensaba que la fama y toda la atención mediática no terminarían nunca. El tema de la fama por fin había llegado a su fin, a lo grande. Nadie tuvo que convencerme de que siguiera adelante", contaba en referencia al rodaje con sus compañeros. "Los fans querían de verdad que tuviera éxito y todos se apoyan de verdad. Qué bueno es eso", concluía.