Coachella elimina por completo las restricciones por COVID

Que Coachella se ha convertido en uno de los festivales más emblemáticos de los últimos tiempos no es ninguna novedad. De hecho, el anuncio de los rostros que formarán parte del cartel de 2022 copó la conversación social durante días. Y es que tal y como publicaron en enero de este año en sus redes sociales, el evento contará con la presencia de rostros tan emblemáticos como son los de Billie Eilish, Harry Styles o Kanye West. Ellos serán la cabeza de cartel de tres tandas de conciertos que contarán con la presencia de artistas internacionales como Megan Thee Stallion, Anitta, Doja Cat, Karol G o Stromae.

