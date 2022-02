Meta, la nueva plataforma de Mark Zuckerberg de la que todo el mundo habla, vuelve a ser noticia. Y es que parece que ni en esta nueva realidad virtual las mujeres se libran de la violencia de género. El Metaverso ya ha registrado su primera víctima de abuso sexual. El caso ha salido a la luz gracias a la denuncia pública interpuesta por Nina Jane Patel. La mujer británica contó todo lo ocurrido en un artículo titulado ¿Realidad o ficción?, que ella misma publicó en su blog de Medium el pasado 18 de diciembre.

Nina afirmó que todo pasó a los pocos segundos de haberse unido al mundo virtual de Horizon Worlds: "A los 60 segundos de unirme, fui acosada verbal y sexualmente. Tres o cuatro avatares masculinos, con voces masculinas, virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos", explicaba la mujer de 43 años que actualmente obstenta el cargo de vicepresidenta de investigación del Metaverso en Kabuni Ventures, una empresa de tecnología inmersiva.

No contentos con esto, los violadores le gritaron frases como: "No finjas que no te gustó" o "Ve a masturbarte con las fotos". Patel ha decidido no quedarse callada y alzar su voz para advertir sobre los peligros del nuevo mundo virtual de Meta/Facebook. "Fue una experiencia horrible que sucedió tan rápido y antes de que pudiera pensar en poner la barrera de seguridad. Me quedé helada", relató.

Meta estrenó el universo virtual de Horizon Worlds solo en Estados Unidos y Canadá el pasado 9 de diciembre, desde entonces miles de usuarios han podido testear el nuevo entorno digital y detectar fallos que los diseñadores irán puliendo. La característica más relevante de Horizon Worlds es su modo multijugador, una función que permite interactuar hasta 20 personas de forma simultánea a través de sus avatares, una representación virtual en tercera dimensión que simula las expresiones y gestos del usuario y que según Zuckerberg, sustituirá las fotos de perfil en el futuro cercano.

Luego de que Nina publicara su traumática experiencia, mucha gente le preguntó por qué había escogido un avatar femenino o cómo esto podía afectarle tanto si no era real. En su post, Patel recordaba al mundo que la realidad virtual ha sido concebida precisamente para que mente y cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales. "En cierta medida, mi respuesta fisiológica y psicológica fue como si ocurriera en la realidad", afirmó.

“Este es el testimonio original de Nina Jane Patel relatado en su blog de Medium.

Tras esta experiencia y según su criterio profesional, las funciones de seguridad para usuarios de Meta presentan claras deficiencias y no están bien explicadas. Nina Jane Patel sabe bien de lo que habla, pues es la cofundadora de un metaverso con fines educativos llamado Kabuni, el cual está diseñado especialmente para niños y jóvenes menores de edad. "El lado más preocupante, por supuesto, será el de nuestros hijos, que empezarán a utilizar el metaverso cada vez más en los próximos años", dijo la empresaria en una entrevista para el New York Post. En la misma señaló que era inevitable no preocuparse si el Metaverso no se regula y controla adecuadamente para estos grupos de edad.

Meta respondió a Patel y dijo que hay barreras técnicas que se pueden poner para evitar que experiencias como la suya se repitan. "Lamentamos que esto haya sucedido. Queremos que todo el mundo en Horizon Venues tenga una experiencia positiva, y encontrar fácilmente las herramientas de seguridad que pueden ayudar en una situación como esta”, señaló un portavoz de Meta a Insider. "Horizon Venues debe ser seguro, y estamos comprometidos a construirlo de esa manera. Seguiremos haciendo mejoras a medida que aprendamos más sobre cómo interactúa la gente en estos espacios, especialmente cuando se trata de ayudar a la gente a reportar cosas de manera fácil y confiable". La compañía tendrá ahora que encontrar soluciones para proteger a los usuarios de problemas reales que también se manifiestan en esta nueva realidad.