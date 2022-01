Jason Derulo no ha empezado 2022 con buen pie. No al menos en el terreno personal. Tras protagonizar unas imágenes publicadas por TMZ, el artista ha copado la conversación social precisamente por lo que se ve en ellas. Tal y como afirman fuentes policiales al citado medio, el intérprete se mostró en actitud violenta cuando un grupo lo increpó mientras salía del Hotel Aria de la ciudad de Las Vegas. Los hombres se dirigieron a él al grito de "Usher, ¡vete a la mierda!". Y Derulo reaccionó perdiendo los papeles y comenzando un incidente que se cerró gracias a la rápida actuación de la seguridad del recinto.

“Jason Derulo Fights Two Guys Who Mistook Him for the Singer Usher. pic.twitter.com/lnxDfM5PkJ“ — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) January 4, 2022

Testigos presenciales indicaron a TMZ que uno de los hombres fue quien hizo enfadar al cantante, que reaccionó de forma imprevisible propiciándole un puñetazo en la cara que lo llevó directamente al suelo. "También abofeteó al segundo chico momentos después, y la seguridad tuvo que intervenir para acabar con la disputa", confirman en el site. En cuestión de minutos, Derulo fue reducido y esposado mientras varias personas lo llevaban fuera del recinto donde se produjeron los hechos.

Está en el aire si los hombres confundieron a Jason Derulo con Usher o si buscaban provocarlo llamando su atención de esta manera, pero lo que sí evidencia su reacción es que la comparación no le hizo ninguna gracia.

Las dos víctimas, de las que no han trascendido sus nombres ni si guardaban relación con el cantante, no han querido presentar cargos tras lo ocurrido. De hecho, la policía fue llamada tras lo sucedido -sobre las 2:30 de la madrugada- y no pudieron realizar un informe "debido a que las víctimas no quisieron procesar". Sin embargo, podrán hacerlo en un plazo de 12 meses si finalmente se deciden a llevarlo a los tribunales. Las lesiones, por lo que recoge TMZ, no generaron traslados al hospital de las víctimas de los golpes. Una agresión que sí dejó señales de sangre en el vestíbulo del resort, pero por el momento no parece acabar en manos de la justicia.