Camin: sobre la importancia de no olvidar nunca los orígenes de uno mismo

Nos recibe desde "Graná" por videollamada, en el estudio de grabación con tres Discos Platino que cuelgan de "la paré". Camin es de esos artistas que comenzaron subiendo singles a Internet y que en cuestión de un año se ha convertido en referencia para los más jóvenes. Normalmente las generaciones más mayores tienden a preguntarse cómo y por qué "este tipo de artistas" triunfan tanto entre su público. Con "este tipo" supongo que se refieren a aquellos artistas que nacen de la nada y por sus propios medios llegan a hacerse un hueco en la industria. Y la respuesta siempre es la misma: "es la música de los chavales". Pero quizá, y solo quizá, el éxito de los artistas como Camin no tenga tanto que ver con la franja de edad de quien lo escucha, sino con lo que cuenta en sus canciones. Letras que, más que del barrio y de la calle, hablan a todo un sector de la sociedad que, según el propio Camin, "no ha tenido nunca nada y sueña con en algún momento poder tener algo en la vida".

Ahora presenta su primer álbum, Orígenes, para encumbrar ese éxito que va más allá de los millones de visualizaciones que recogen "Tus Celos", "Veneno" o "34 Amor y Mafia", algunos de sus temas más virales. "Este disco lo he hecho por y para la gente que me sigue, que sin ellos yo no sería ná", dice Camin. "Llevaba un tiempo queriendo trabajar en un proyecto así y lanzar un disco con música más sentía, porque al fin y al cabo yo me dejo llevar por los sentimientos y canto lo que siento, y esto me salió así". Además, el disco también cuenta con colaboraciones con artistas como Rels B y Maikel Delacalle.

"Mi referente en la música ha sido sobre todo el rap sureño de España . Escuchaba a Hazhe , al Gordo Master , al Zatu ... y de fuera escuchaba mucho al Ñengo . Y el día de mañana me encantaría grabar con alguno de ellos, sería un sueño para mí", confiesa. "También me encanta el flamenco , en mi música se nota eso mucho. Que yo no canto flamenco como tal, porque si supiese, hazme caso que lo cantaría, pero mi esencia está ahí y lo llevo a mi terreno. De esa mezcla del rap , el reguetón y el flamenco sale lo mío, lo que yo hago", termina.

Sobre los inicios de su carrera musical nos cuenta lo siguiente: "En mi familia, mi tío cantaba y mis vecinos cantaban rumbas siempre. Y un día decidí lanzarme a ello. Recuerdo que cuando grabé por primera vez en un estudio con 15 años sentí una cosa parecida a cuando jugaba al fútbol de pequeño. Y ahí me di cuenta que cantando puedo demostrar lo que siento y hablar sobre lo que vivo . Entonces grababa los temas para desahogarme, ni si quiera los subía a ningún lao, me nació de dentro ", dice.

Procedente de un pueblo de la costa sureña de Granada, Camin, que tan solo tiene 21 años , ha llegado a ser referente para los chavales de los barrios más desfavorecidos . "Vengo de un sitio donde hay de todo menos facilidades , no hay recursos a la hora de conseguir algo en la vida", dice él. "Es un pueblo pequeño y la gente no tiene opciones a muchas cosas, no está puesta en nada, ¿sabes? Ellos no entienden la movida nueva , por eso a la mínima que sale un chaval del pueblo que canta y ven que hablas de cosas que les representan , pues se sienten identificados con eso", reflexiona sobre su papel en la industria.

Con la palabra "origen" se alude al inicio, a la raíz , al principio a la fuente o causa, donde algo tiene comienzo. Sobre este concepto que recoge el nuevo álbum, Camin defiende que es importante no olvidarse nunca de dónde venimos : "No se puede perder tu esencia , tus orígenes, de donde tú vienes. Yo siempre quiero reflejar eso. En mi camino como artista lo tengo como obligación, de mis orígenes no me voy a olvidar nunca ".

"Por mucho dinero y fama que tengas, tienes que ser el mismo de siempre"

En relación al principio que defiende de no olvidarse de los orígenes y no perder la esencia, le preguntamos a Camin sobre una cuestión candente en la escena del rap y del trap desde sus inicios y que parece no llegar a ninguna conclusión: el significado de "ser real". "Para mí, ser real es muy sencillo, significa tener lealtad con los tuyos y ser fiel a tus principios", dice. "No se te puede subir a la cabeza algo que realmente es mentira, no puedes vivir una película que no existe en el fondo. Pero ni aunque seas el número uno, ¿me entiendes? porque por mucho dinero y mucha fama que tengas, tienes que seguir siendo el mismo de siempre, creo yo", reflexiona.

Y es que es muy habitual ver en el mundillo el debate sobre qué es ser real y qué no. Casi tan habitual como las letras que hablan de las desgracias sociales, el malianteo y el buscarse la vida (características que llevan por bandera, por ejemplo, los llamados M.D.L.R y el drill). Sin embargo, el debate sobre si es ético o no cantar sobre este tipo de experiencias está en el aire. Albany, una de las artistas más reconocidas del trap en español, habla de ello en una entrevista para Playz: "No sé quién ha puesto de moda lo de ser de calle pero no lo comparto. Yo he sido pobre toda mi vida y he vivido cosas que no cuento porque son muy personales. Creo que la gente que no tiene nada que demostrar es la que de verdad ha vivido algo", expresa la cantante.

Le preguntamos a Camin su opinión sobre estas declaraciones: "Se nota mucho cuando alguien canta algo que ha vivido de verdad porque hay detalles que, quien haya vivido lo mismo que tú, los va a percibir y captar como algo real. Yo canto sobre no tener recursos pero por ejemplo no diría nunca que soy el más malo", explica él. "Solo digo que vengo de un barrio humilde y lo canto para motivar a los chavales de mi misma condición social a salir adelante. Se nota mucho eso, ¿sabes? Alguien que haya vivido en su casa con diez personas y que haya tenido que luchar por sacarlas adelante sabe lo que es ganarse el pan y cuando escuche tu letra va a saber si lo cantas de verdad o no", continúa. "Yo sí que diría que en mi nuevo álbum hay mucha verdad. La canción de 'Hermano mío', por ejemplo, es un tema que le dedico a un amigo del alma que está preso y eso se hace desde el corazón", cuenta Camin en la entrevista. "Es un tema que solo cuenta verdades y realidades".

"Para mí, quien lo ha pasado mal no canta sobre ello, sino que quiere salir de ello. Yo conozco mucha gente que a día de hoy lo pasa mal, que tiene un sueldo bajo y unas condiciones de vida más bien malas. Pero también yo pienso: ¿por qué no puedo cantar sobre ello para motivar a esas personas a salir adelante? Yo quiero ser inspiración para esos chavales", añade. "Por ejemplo, la canción de 'Capos' la hice con Juanjo Esteban, un chaval que no era músico ni nada pero que quise que fuese mi corista, y así fue, me daba igual que no fuese nadie, por así decirlo, pero quería que fuese de mi equipo. Y luego yo le digo que no me tiene que dar las gracias por nada, que a mí me sale así y así seguiré siempre haciendo las cosas. Y ahora tirarnos todo el fin de semana en tendencias para él es como un sueño cumplido", cuenta Camin sobre el hecho de ayudar a los demás a salir adelante. "Y si yo puedo aprovecharme de mi éxito para darle un curro a los demás, pues lo haré siempre", termina.

Para concluir, a los valores de no olvidarse de los orígenes de uno mismo, la superación y la lealtad, añadimos otro igual de preciado en este artículo: la pureza. Porque si hay algo de lo que Camin sabe a la perfección, a sus 21 años de edad, es sobre "cantar verdades". Y en Orígenes lo demuestra. Porque como declara él mismo, "es muy importante no olvidarse nunca de dónde venimos, sobre todo para saber a dónde vamos".