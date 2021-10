Hablamos con Nachter, el único capaz de hacernos reír a todos

Los grupos de WhatsApp familiares solo sirven para dos cosas. Una es para que tu abuela mande todos los días imágenes reenviadas dando los buenos días deseando que nuestra jornada esté llena de cosas positivas. La segunda, por supuesto, para mandar vídeos de Nachter. Aunque sea difícil, él es el único que consigue hacer reír a todos sin importar la edad ni ideología.

Al contrario de lo que muchos puedan llegar a pensar, ser creador de contenido no es nada fácil. Aparte de tener que estar siempre de buen humor, ellos no tienen ni fines de semana ni tampoco festivos. En el caso de Nacho, de lunes a domingo trabaja para subir los cinco vídeos diarios que se ha propuesto. Y no falla nunca.

Con motivo del 5º aniversario de TikTok, plataforma estrella de Nachter (@nachter), entrevistamos al valenciano para descubrir más acerca de sus inicios, por qué se llama así en redes, la brutal competencia entre las plataformas y muchas cosas más. ¡Vamos a ello!

P.- Con tantas cosas que hacer ¿cómo te organizas?

R.- De lunes a jueves es cuando hago, sobre todo, Twitch por la tarde; entonces el viernes, sábado y domingo puedo descansar un poco más por las tardes. Pero a TikTok subo 5 vídeos al día, fines de semana y festivos incluidos.

P.- Hace un tiempo leí que no solo te dedicabas a TikTok, ¿sigue siendo así?

R.- Pues mira, justo desde hace mes pedí una excedencia en la empresa donde estuve trabajando durante 5 años. Ahora estoy en redes sociales y en dos proyectos aparte. Es más, uno de esos proyectos es asesoramiento en marketing para empresas.

P.- Oye Nacho, ¿por qué "Nachter"?

R.- En el colegio me llamaban Nacher, sin t. Lo intenté buscar en Instagram, pero estaba ocupado. Además, creo que es una empresa de fotografía o algo así. Entonces pensé en algo que fuese parecido y probé diferentes letras del abecedario y, al final, Nachter era el que tenía un poco más de sentido, aunque sea difícil de pronunciar.

R.- Pues tenía un amigo que era mago, de Barcelona, y estaba en la misma residencia de estudiantes donde yo estaba. Él me empezó a explicar 3 o 4 trucos y me encantó la magia. Me pareció súper divertida. Es cierto que tienes que tener cierta facilidad en los dedos y allí descubrí que la tenía porque también tocaba el piano. Me puse a probar y empecé a buscar en YouTube trucos nuevos, es un mundo un poco friki, pero es muy guay.

R.- Pues hace dos años, más o menos. No tenía mucha fe. Me quedé estancado y tenía unos 200.000 seguidores. Si es verdad que tardé mucho menos tiempo en conseguirlos que en Instagram, que tardé 5 años. Empecé a cambiar la filosofía, empecé a subir 5 vídeos diarios. No hemos parado ni un día en todo el año, al principio eran 10, luego 7 y ahora estamos en 5. Da igual que estuviéramos de viaje, enfermos, yo tenía que grabar mis 5 vídeos. Empecé a meterle tiempo y constancia cuando vi esa evolución. Quemé mucho el ámbito de estudiante y al pasarme al modo familiar descubrí un mundo nuevo. ¿Tú qué hermana eres?

"Se gana más dinero en Instagram que en TikTok"

P.- Sin embargo, Instagram no para de copiar a TikTok.

R.- Es cierto. Instagram muchas veces por copiar a otras plataformas, como al principio a Snapchat, lo hace a marchas forzadas. Una de las cosas por las que los influencers no están contentos es porque cambian el algoritmo constantemente, unas 5 veces al mes. De repente subes un vídeo tienes poquísimas visitas, luego otro día ponen un botón nuevo. TikTok hace lo contrario, deja que la gente disfrute y añade cosas muy poquito a poquito.

P.- ¿Podría Instagram desbancar a TikTok con los reels?

R.- Qué va, qué va. Yo creo que Instagram está tomando una dirección muy parecida a la de Facebook, creo que se quedará un poco en el olvido. Una especie de Facebook de millennial. Dirán "ostras, qué vieja, tiene Instagram", nos pasará.

P.- ¿Cómo consigues hacer humor sin ofender a nadie?

R.- Me gusta poner de ejemplo a José Mota. Nunca se suele meter en polémicas, es verdad que hace canciones de partidos políticos y tal, pero se mete con todos. Yo ni eso. Yo no quiero hablar de religión, ni ideología, ni de nada. Quiero que la gente que se meta a mi perfil sea para reírse. Punto. Nunca he estado de acuerdo con la gente que muestra su forma de pensar y más cuando se trata de una forma agresiva, sea de un lado o sea de otro. No es algo que me guste, me genera rechazo. Aunque cada vez más, las redes sociales están bloqueando contenido racista o machista, yo he visto a gente baneado por este motivo. Aunque es un trabajo muy complicado. Al igual que ahora en Instagram si dices la palabra "tonto" te banean.

P.- ¿Literalmente?

R.- Sí, con un insulto absurdo te banean. Es brutal. Creo que ambas plataformas están trabajando para mejorar.

P.- Una cosa muy curiosa de tu cuenta es que TikTok se basa en imitar el mismo estilo de vídeo, usando incluso la misma música, pero a ti te acusan de plagio, ¿por qué crees?

R.- Al final, somos muchos haciendo lo mismo. Yo estoy tranquilo de que el contenido que me ha hecho llegar hasta donde he llegado, son unos personajes que he creado yo. Obviamente te encuentras con trends de TikTok, utilizando el audio original y mencionando en muchos casos. ¿Me ha caído a mí el muerto? Pues puede ser (risas). Mi objetivo es hacer reír a la gente y no quiero que se me olvide ese objetivo. Creo que es muy importante ser tú mismo, yo lo que hago es pasármelo bien. A mí el tema de los dramas me gusta tan poco... Que no me meto nunca. Esta polémica tuvo éxito en Twitter, pero en Tiktok e Instagram no funcionó. No me afecta tanto.

P.- ¿Mejor que hablen mal a que no hablen?

R.- Claro, total. Hace mucho, más de lo que piensas. Mientras la gente hable, sea bueno o sea malo, te da a ti más nombre.