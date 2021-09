Llevan años en la industria musical, pero quizás sea Cocoterapia el proyecto discográfico más personal de Lérica. Juan Carlos Arauzo y Tony Mateo confiesan sentirse orgullosos de un resultado que han conseguido gracias a temas como "Hijos contigo" junto a Mau y Ricky, "Hamaca" con Beret y Lalo Ebratt o "Flamenkito", la collab que se han marcado con Belinda. ¿Qué metas tienen a corto y medio plazo? ¿Cómo surgió la idea de este álbum? Hablamos con el dúo para descubrir todo lo que se esconde tras su nuevo lanzamiento.

La cocoterapia actúa como antiinflamatorio, desinfectante, elimina toxinas. ¿Vuestro álbum es tan terapéutico como este tratamiento?

Tony: La verdad es que Cocoterapia, con ese concepto lo que perseguíamos era que la gente a la hora de escucharlo tuviera como una evasión a todos los problemas y todo lo que está pasando ahora. Creo que hace falta también y son canciones cargadas de buen rollo y buena energía. Llevamos un año entero trabajando en este proyecto y teníamos muchas ganas ya de compartirlo con la gente para que disfruten de él tanto como nosotros disfrutamos del proceso.

Juan Carlos: Tenemos el disco quemado ya (ríe).

¿Cómo surgió el nombre del álbum?

Juan Carlos: Porque llegó un momento en el que unificamos todas las canciones que queríamos meter en el disco y sentíamos que la mayoría de ellas, por no decir casi todas, eran positivas, de cachondeo y de buenrollismo. Se tenía que llamar Cocoterapia porque era la típica evasión para la mente y para inyectar en estos momentos que estamos viviendo.

"Tenemos una madurez que nos permite disfrutar de lo que hacemos"

El amor sigue siendo el hilo conductor de todos los temas. ¿Creéis que después de la pandemia somos más conscientes de cuando nos topamos con una persona tóxica? ¿Hemos aprendido un poco más a entendernos y valorarnos?

Juan Carlos: Creo que desde la pandemia tenemos menos aguante.

Tony: Estamos más susceptibles.

Juan Carlos: Y aguantamos menos. Creo que la gente está buscando más amores de primavera, de verano y de otoño. Pero también creo que se valoran mucho las relaciones. Es decir, como hemos vivido tres meses en casa ya no solo se busca el desfogue, sino que hay quien busca personas de verdad. El amor al final mueve el mundo, en todos los sentidos. A mí la pandemia me ha servido para comer, para componer y para llenarme más de ansiedad. Bueno, me ha valido para buscarme un buen psicólogo, que eso sí que es necesario de verdad. No nos damos cuenta de lo importante que es la salud mental. Yo de repente me encontraba un día en casa sentado, viendo la televisión, y me empecé a encontrar muy mal. Necesitaba aire, y no me daba cuenta de que lo que me estaba dando era un ataque de ansiedad brutal. Es importante tener a alguien que te ayude y que la palabra psicólogo no suene mal, sino que todo el mundo asuma que necesitamos tener el coco en regla.

Lleváis años en la industria y habéis pasado por muchas etapas desde que comenzasteis. ¿Cómo definiríais el momento profesional en el que os encontráis?

Tony: Al final nosotros somos inconformistas y siempre queremos más, pero lo que queda claro es que hemos llegado a un punto de madurez en el que simplemente queremos disfrutar de lo que hacemos sin obsesionarnos con las cifras y los números. Es decir, tener paz mental, Cocoterapia y disfrutar de lo que la vida nos está dando, que no es poco. Y valorarlo sin perder el enfoque, por supuesto.

Juan Carlos: Sacar un disco y esperar simplemente que el público lo reciba bien. Que también haya autocrítica por nuestra parte, pero también críticas constructivas. Pero sin esperar millones de reproducciones, porque al final lo importante es que disfrutes de lo que estás haciendo. Soltamos un disco en el que hemos estado trabajando muchos meses, pero es necesario que disfrutemos de este proceso.

¿Lema de vida que llevéis por bandera?

Tony: El momento es aquí y ahora. Hay que llevarlo a rajatabla para vivir el presente y no obsesionarte ni con el pasado ni con el futuro. Es decir, estar enfocado en lo que está pasando en el momento.

Juan Carlos: Le ha quedado bien, porque muchas veces nos obsesionamos con el futuro y no nos damos cuenta de ello.

Tony: Pero no solo con el futuro, también nos machacamos mucho con el pasado. Hay que dejar fluir y disfrutar del aquí y el ahora.