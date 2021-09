St. Pedro: "En el colegio no nos enseñan introspección y es muy importante"

Hace solo dos semanas del estreno de "Ven", el nuevo sencillo del tinerfeño St. Pedro en colaboración con el artista puertorriqueño Luar La L y el famoso productor Eydren. Un featuring que ya supera, solo en Youtube, el millón de visualizaciones. El de Tenerife es un recién llegado a Miami, la cuna musical de muchos artistas urbanos, pero está sabiendo aprovechar cada una de las oportunidades que se le presentan.

El videoclip tiene estética de film. Un tenso intercambio nocturno entre rivales se desarrolla a través de las intensas imágenes y actuaciones de st. PEDRO y Luar La L. Después del exitazo de "Phone Sex", St. Pedro sigue avanzando en la búsqueda de un sonido y un espíritu propio.

Aunque se considera una persona bastante tímida, la experiencia le ha hecho ver que quién no lo persigue, no lo consigue. "Me he chocado con bastantes paredes como para darme cuenta de que hay que salir, buscar cosas nuevas y atreverse", reconoce el cantante en esta entrevista para Playz. Paredes que cada vez se han hecho más grandes, pues el mismo reconoce que la música urbana se ha convertido en los últimos años en un negocio global. Un fenómeno posible gracias a artistas como Bad Bunny, que se han atrevido "a pensar fuera de la caja y hacer cosas diferentes".

Y en esas está precisamente St. Pedro, que nos cuenta cómo la cuarentena le ha ayudado a encontrarse a sí mismo y a saber quién es ahora y quién quiere llegar a ser. Hablamos con el artista sobre su vida en Miami, su música, los proyectos que están por venir y la situación actual de la música urbana en español.

P: Llevas un tiempo por Miami, ¿dirías que te adaptas bien?

R: Sí, estoy bien aquí, pero la tierra (Tenerife) siempre se echa de menos. Encima aquí se nos contagia de la gente de las demás islas: Cuba, Dominicana, Puerto Rico. Nos juntamos todos y te sientes un poco más como en casa. Las oportunidades están ahí, pero como es una ciudad tan grande cuesta un poco más. Encima yo no soy muy lanzado tampoco para tirarme a lo desconocido a buscar contactos. Aunque bueno, he tenido la suerte de venir ya conectado, por así decirlo, entonces por ese lado; bendición.

P: O sea que te dejas un poco llevar, ¿no?

R: Sí, yo hago música, y menos mal, porque es casi tan importante y tan difícil la parte artística de este negocio como la propia parte de negocio en sí. Para mí todo tiene el mismo mérito.

P: ¿De dónde y cómo surge la colaboración con Luar y Eidren?

R: La canción "Ven" originalmente la hacía yo completa. Tenía otra estructura y todo, pero desde la disquera se la hicieron llegar a Luar y él se quiso montar porque le gustó muchísimo la canción. Luego quiso meterse en la estructura y cambiar cosas. Y eso para mí, que quieres que te diga, pues se lo agradezco. Porque es alguien que desde fuera de mi proyecto, elige meterse conmigo y darle su visión a lo que yo estoy haciendo. Encima, cuando esa versión con Luar se grabó, él todavía no había sacado la canción con Bad Bunny. No existía todo el hype que tiene ahora. A mí simplemente me gustó lo que hizo y le agradecí meterse e invertir en la canción.

P: Entonces, ¿fuiste un poco un visionario?

R: Él ha sido el visionario. Yo hice una canción, a él le gustó y se montó.

P: ¿Cómo ves que haya cambiado partes del "Ven” original?

R: Es que cuando colaboras con un artista, de eso se trata colaborar. Como en cualquier proceso creativo en el que tú estás involucrándote, si cada vez que la otra persona da una idea tú lo ves como algo negativo en lugar de buscarle algo positivo, entonces al final estás haciendo algo tuyo solo. Con Luar ha sido todo muy fluido. También porque para él fue una canción que estaba medio fuera de su zona de confort, aunque a la vista está que la rompió. Y para mí montarme en un tema con un artista tan "calle", también es salir de mi zona de confort. Pero bueno, me he chocado bastante con paredes como para darme cuenta de que hay que salir, buscar cosas nuevas y atreverse.

P: Con el tema de la pandemia, ¿os juntasteis en algún momento para componer?

R: Pues no, la canción ya estaba escrita, se la hicieron llegar a Luar y Luar se montó. Después rodamos el video juntos, lo fui a ver a una presentación que tuvo acá en Miami y la verdad que ahora estamos bastante en contacto.

P: ¿Qué tal ha sido grabar en Medellín?

R: Grabamos tres de los cuatro videos que están por salir en Medellín con 36 Grados, que es gente súper talentosa. "Ven" ha sido la primera, pero ahora vienen tres más. La siguiente canción llegará a mediados de octubre. Así que tenéis que estar pendientes. Todo forma parte de St. Pedro. Ahora el objetivo es seguir y seguir sin parar.

P: Te noto con mucha energía, ¿no?

R: Sí, también porque todo ha ido poniéndose en su sitio casi que solo. Teniendo un poco la paciencia y trabajando callado por un tiempo. Ahora estamos todos en la misma página: disquera, managers y yo sabemos que es el tiempo de trabajar, apretar y mostrar a la gente que es lo hemos estado haciendo. Solo queda ver cómo responden.

P: ¿Cómo es tu día a día en Miami?

R: Cada artista tiene un proceso diferente. Aunque estén manejados por la misma gente, todos los procesos son súper diferentes. Porque al final, a la hora de la verdad, es el público quien dicta quién va y quién no. Tú lo único que puedes hacer es dar lo mejor de ti, cómo tú te sientas y ponerlo fuera deseando que alguien conecte, pues eso es lo que uno busca. Pero bueno, yo me levanto y pregunto: qué hay que hacer en redes, qué es lo que le tenemos que decir a la gente, informar a los seguidores, conectamos con los equipos, si no hay otra cosa que hacer hago música solo, y sino, voy al estudio a hacerlo con otra gente... Cuando hay sesiones de fotos, hay sesiones de foto. Cuando grabamos videos, grabamos videos. Todavía no he viajado mucho, solo he viajado a Colombia, pero creo que pronto iré para España.

P: ¿Cómo está el ambiente por ahí?

R: A la gente le puedes quitar todo menos la fiesta. Aquí la gente siempre va a encontrar una manera de ir a la rumba, de beber, de bailar, de todo... Siempre hay una manera, por eso es que el reguetón ha seguido pegando incluso en cuarentena. Pero, si es verdad que hasta los artistas urbanos y los productores urbanos latinos ya se nos está encendiendo la bombilla de: 'Ei, a lo mejor hay algo más allá del reguetón'. A lo mejor todavía no hemos accedido a cosas más grandes de las que ya han pasado, que no es poco. Estamos hablando de que algunos artistas latinos, como Bad Bunny, ya están en el top top, pero solo es uno. Y es precisamente porque se atrevió a pensar fuera de la caja y hacer cosas diferentes. Creo que por ese tipo de movimientos que Bad Bunny, Rauw o Jayko están haciendo, ahora todos los que venimos detrás tenemos una visión mucho más amplia de lo que podemos hacer.

P: O sea que esta es solo la punta del iceberg...

R: Sí, yo creo que esto se va a poner heavy. Por lo menos aquí yo me veo rodeado de gente súper joven y súper talentosa que te da la sensación, cuando hablas con ellos, de que se están comiendo el mundo ya.

P: ¿Se ha avanzado mucho dentro de la música urbana?

R: Creo que cuando dio el salto global, es cuando se hizo un negocio grande de la música urbana. Porque en la calle siempre ha estado, desde los 90, y todo el mundo conocía las canciones, pero no te las ponían en la radio, ni en la tele, ni en películas. Todavía tampoco, los más nasty, como Tokischa, eso no te lo van a poner todavía. Y mientras eso no avance, seguiremos en el mismo sitio.

P: Bueno pero ya tenemos a Tokischa con Rosalía y eso ya es un paso, ¿no?

R: Ya... Esas dos se merecen lo mejor que les pase, pues.

P: St Pedro en estos meses dices que has estado trabajando sobre tu identidad. ¿Has descubierto quién es St. Pedro?

R: Cuando lo dices así suena loco, pero realmente es un proceso que no nos enseñan en el colegio. No nos enseñan introspección, a respirar y contar hasta 10 antes de afrontar una determinada situación, no nos enseñan estas cosas tan importantes. Se convierte en algo personal. Imagínate desde el punto de vista artístico y creativo, en el que tienes que hacer un switch importante. Yo soy muy terrenal. Mi mamá es maestra y mi papá agricultor. A mí toda la vida me han enseñado: 'esto es de color negro, esto es de color blanco y punto'. Pero no, hay mucho más dentro de eso, sobre todo si te dedicas a una profesión creativa como es hacer música. En todo eso es donde puse mi atención durante la pandemia. Hice como un repaso de mi propio universo. Desde qué palabras son las que uso, qué ropa es la que uso, en qué ambiente me muevo... Me ayudó un montón a hacer mí música y mis videos. Por fin sé quién es realmente St. Pedro.

P: ¿Has tenido algún tipo de ayuda en este proceso de conocimiento personal?

R: La ayuda siempre es tu entorno. Si tú estás rodeado de gente que quiere ser mejor todos los días, te lo van a contagiar seguro. Pero si estás rodeado de gente que es al revés, también vas a ir abajo con ellos. Entonces, las ayuda viene de la gente que te rodea y lo que tú luego quieras trabajar.

P: ¿Tienes proyecto de álbum en mente?

R: No, todavía es muy pronto. También es difícil leer la situación del planeta y saber lo que va a pasar de aquí a seis meses, como para centrarte en hacer un álbum. Además, sería mi primer álbum y siento que las cosas alrededor no están lo suficientemente asentadas como para tomarme el tiempo de lanzar mi álbum debut.