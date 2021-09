La historia de Jamie es de esas que no dejan a nadie indiferente. Tras el éxito de su versión sobre los escenarios como obra de teatro, Jamie llega a la gran pantalla para convertirse en una referencia para muchos jóvenes como él. Es innegable que su relato va a ayudar a miles de niños en todo el mundo. Además de dar a conocer otras realidades, este musical nos demuestra que los sueños sí se cumplen y que cada uno tiene derecho a ser quien quiera. La identidad de género, el bullying y la aceptación social son los temas principales de la trama.

“Todos hablan de Jamie” trata sobre la vida de un joven de un pequeño pueblo (Sheffield). La película comienza realmente cuando la profesora de este les pregunta qué quieren ser de mayores en clase. Los alumnos le responden con profesiones de todo tipo —sí, hasta youtubers. Pero el sueño de Jamie no es ser doctor o profesor como sus compañeros, él quiere ser drag queen.

Y, sin duda, un detalle que no debemos pasar por alto es que esta historia está basada en hechos reales. ¿Habrán conocido los protagonistas al Jamie de verdad? ¿Creen que es más fácil hoy en día ser quien eres realmente? ¿Cómo fue su reacción al enterarse que iban a protagonizar “Todos hablan de Jamie? ¡Lo descubrimos en esta entrevista! Hablamos con Max Harwood (Jamie) y Lauren Patel (Pritti) sobre esta película de Prime Video.

P.- ¡Max acaba de ser tu cumpleaños!

M.- Sí, ¡gracias por acordarte! (risas)

P.- Sabemos lo que pide Jamie cuando cumple 16, ¿qué has pedido tú?

M.- Bueno, espero que si te lo digo se cumpla igualmente...

P.- Sí, tranquilo, seguro que se cumple.

M.- Pues ahora que no pienso no sé si he pedido un deseo... Espera, ya sé, ya me acuerdo. Y de hecho, ya se ha cumplido. Somplé las velas pidiendo que el estreno de la película saliese bien. Salió bien, fue una noche súper divertida. Fue un sueño cumplido.

P.- El sueño de Jaime era ser drag queen, ¿cuál es el tuyo?

M.- Sí, por supuesto. Mi sueño era participar en una película que fuese un musical. Ahora estoy haciendo mi propia película o sea que literalmente estoy viviendo mi sueño. Es una locura.

L.- El mío también era ser actriz. Nunca pensé que podía lograrlo de verdad, es un sueño lo que está pasando. Hace unos días fue el estreno en Londres y fui a la alfombra roja. Vinieron conmigo mi padre y mi mejor amigo. Yo me pellizcaba por si era un sueño, bueno, aún sigo soñando.

"Estamos viviendo nuestro sueño" P.- Tengo entendido que habéis conocido al Jamie real, ¿cómo fue? L.- Sí, estuvo mucho con nosotros durante el rodaje. Fue un verdadero placer tenerlo allí, es súper dulce. Que estuviera él presencialmente era como un recordatorio de que lo que estábamos grabando era una historia de verdad y que es algo por lo que mucha gente pasa. P.- ¿Creéis que ahora es más fácil ser nosotros mismos? ¿O es todavía más difícil por las redes sociales, por ejemplo? M.- Creo que en algunas cosas es mucho más fácil ser quien eres y gracias a las redes puedes conectar con otros que tengan gustos similares a los tuyos. Sé que las redes sociales también pueden forzarte a ser otra persona que no eres tú. Pero, para mí, en este último año en el que no hemos tenido casi contacto físico, internet ha sido algo más positivo que negativo. Espero que la gente siga usando las plataformas para crear espacios seguros. L.- Yo no estoy muy segura, la verdad. Creo que es más fácil y más difícil al mismo tiempo. Creo que siempre va a haber gente que tenga un problema contigo por ser como tú quieres ser, pero creo que también es más fácil encontrar tu sitio gracias a internet. Puedes encontrar tu propia comunidad si te sientes solo como Jamie.