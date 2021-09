La prestigiosa revista Time acaba de publicar su lista con los 100 personajes más influyentes del año 2021. Aunque esta vez no lo ha hecho basándose en el clásico formato, sino que ha elaborado un emotivo ranking con diferentes perfiles o notas elaboradas por compañeros de profesion y amigos. En la lista encontramos las bonitas palabras que Megan Thee Stallion le ha dedicado a Billie Eilish, la emocionante carta de J. Balvin para su amigo Bad Bunny o el perfil que Miley Cyrus ha escrito sobre su ídolo Dolly Parton, entre otros.

La emotiva carta de Balvin para Bunny

J. Balvin firma tres intensos párrafos hacia su compañero Bad Bunny. Empieza recordando cómo se conocieron en Puerto Rico hace cinco años y continua subrayando que es un verdadero artista, de los que hacen que la música latina sea reconocida en todo el mundo.

El artista colombiano asegura que la primera vez que lo vió pensó: “Oh, es otro bicho raro como yo. No soy el único ahora." Después surgió entre ellos una relacion profesional que culminó en varios temazos que han compuesto juntos y una profunda amistad. Balvin habla del fenómeno Bad Bunny con admiración y respeto, pero afirma que no es algo que "sucedió de la noche a la mañana". Lo recuerda trabajando en un supermercado y reconoce todo lo que Benito tuvo que luchar para llegar a cosechar éxitos como el álbum Oasis, en el que trabajaron juntos y que los llevó a actuar en el descanso de la Super Bowl.

"Verlo es como ver a un hermano pequeño hacer realidad su sueño. Lo conocí cuando era como un pequeño monstruo, y ahora es como Godzilla", con estas palabras describe Balvin lo que siente cuando ve lo que en pocos años ha conseguido su compañero y aliado en la música.

"Tiene letras increíbles y comprende la importancia de crear su marca. Si todos van a la derecha, él va a la izquierda. Es un defensor de la autoexpresión: si quieres ir y ponerte una minifalda, hazlo", añade Balvin acerca de una de las cualidades que más admira de su amigo, a quien ve como un verdadero artista. Calidad que ha sabido vislumbrar antes de todos los récords, los premios y los reconocimientos que ha obtenido Bad Bunny. Porque Balvin siempre ha sabido que su compadre era diferente y especial. "La gente espera a que alguien muera para decir: "Oh, era una leyenda". Pero ahora le digo a Benito: eres uno de los mejores artistas en la historia de la música latina", concluye en sus declaraciones para Time.

En dicha lista también están las palabras que Megan Thee Stallion le dedica a Billie Eilish. De ella empieza diciendo que "es un alma única, con una voz, un estilo y una actitud totalmente propios." Describe que se conocieron este mismo año, en la ceremonia de los premios Grammy. Y que lo que más le impactó de ella es que, a pesar de la fama que tiene, se mostraba como alguien normal, natural y relajada.

"Ella es un espíritu raro que habla desde su corazón sin pretensiones. Sabía que había encontrado un alma gemela esa noche." Megan termina destacando la sororidad que siente en su compañera: "Una mujer que se defiende y defiende a las mujeres en todas partes."

Miley, por su parte, quiso hablar de una de las personas a las que más admira en el mundo: Dolly Parton. Su dedicatoria hacia la estrella empieza así: "¿Alguna vez has conocido a alguien que no ama a Dolly Parton? Yo nunca. Dolly no solo es mi ídolo debido a su incomparable carrera, también es mi modelo a seguir debido a su firme moral y valores. En su esencia, ella es la definición de humanitaria."

