Como ocurre siempre que una persona abandona un grupo, son muchas las cuestiones que surgen alrededor de su marcha. ¿Cuáles son los motivos? ¿Existe mal rollo entre sus integrantes? Con Little Mix pasó algo similar cuando Jesy decidió irse para proporcionarse "tiempo libre prolongado" a finales de 2020. "La verdad es que estar en la banda realmente ha afectado mi salud mental. Encuentro muy difícil la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas", declaraba en su momento. Tras su salida, "Confetti" se convirtió en el primer single de la nueva era.

Precisamente, el exceso de presión provocado por la atención mediática y la fama fue lo que llevó al resto de la banda a optar por acudir regularmente a terapia. Protegerse de los posibles efectos que acarrea estar en el foco de la conversación social fue uno de los factores que las impulsó a tomar esta aplaudida decisión. "Es importante apoyarnos las unas a las otras y saber que contamos con ese apoyo, es genial", aseguraba Perrie durante una entrevista en la revista Euphoria.

Lejos de haber menoscabado su potencial como banda, tanto Perrie, Jade y Leigh-Anne celebrarán los 10 años desde el inicio de Little Mix con el lanzamiento de Between Us. Un álbum que podremos escuchar el 12 de noviembre y que promete convertirse en un mix de sus mayores éxitos junto a las nuevas composiciones de los últimos meses. ¿Nos sorprenderán con algo más de aquí a que acabe 2021?

"Between Us – 12.11

We are so excited about this album. It includes all our hits, as well as some brand new songs we can't wait for you to hear #10YearsOfLittleMix"