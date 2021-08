- Dime un país que empiece por la letra C.

- ¿Caracas es un país?

- Cantabria.

- Cantabria es una ciudad.

Estas son algunas de las respuestas más rocambolescas que ha recibido el tiktoker Súper-Geografía en sus vídeos donde formula preguntas a jóvenes a través de la plataforma Omegle y que se pueden ver en su TikTok, @charlyokei. Más de 2 millones de usuarios lo siguen en esta plataforma y más de 200.000 en Instagram.

- ¿En qué continente se encuentra México?

- Europa.

- ¿De qué país eres?

- De Madrid.

Todos sus vídeos comienzan por: "Me presento: soy Súper-Geografía". Al otro lado vemos una persona que responde alguna de sus preguntas. Todo empezó como una de las tantas cosas que se le ocurren a este estudiante de magisterio de primaria y encantado por la geografía.

Cuando uno entra en la plataforma Omegle, se encuentra con personas aleatorias y él les pregunta. Su idea "era ser un súper algo" en este espacio. El personaje de Súper - Geografía "era uno más de los que se me ocurrieron", vio que gustó a sus seguidores, tenía muchas visitas y continuó, ha explicado en Gente Despierta.

Reconoce que él podría "fallar perfectamente" las cuestiones que formula. Las preguntas que realiza en Omegle cree que "son muy básicas" y en esas seguramente no se equivocaría. En cambio, en Instagram sí que las hace más difíciles, "típica de Trivial".

Algunas preguntas que hace son tan simples que sorprende que los usuarios se equivoquen. "Cuando una pregunta es tan fácil que se supone que te la tienes que saber, se convierte en un poco difícil". Siempre pide permiso "para si quieren salir, pero conmigo, delante de mí igual se ponen más nerviosos".

Ha desvelado que una vez un usuario de Omegle le dijo: "Sé quien eres, pero no quiero nada, no quiere ni que hables". Este le respondió que "no hace falta que te haga preguntas" y dijo: "Hola, qué tal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?". El que estaba al otro lado prefirió volver a decir "no quiero nada".