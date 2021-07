Hace unos días, las jugadoras del equipo de balonmano playa de Suecia fueron noticia tras su paso por los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El motivo no fue la hazaña que desempeñaron sobre la pista, sino la vestimenta que la normativa les obligaba a llevar durante su paso por la competición. Y es que según la Federación Europea de Balonmano, las jugadoras deben vestir "bikinis con talla ajustada y corte en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna", además de concretar que "el lado ancho debe ser de un máximo de 10 centímetros". Ahora Pink, la intérprete de "Just Give Me a Reason", se ha manifestado en su cuenta de Twitter mostrando su total apoyo a las noruegas.

“I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.“