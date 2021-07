El 52% de los jóvenes Zetas tiene problemas visuales y en el 67% de los casos lo detectaron ellos mismos, son datos del estudio publicado por la asociación Visión y Vida. El informe se titula: ¿Sabe la generación zeta cuidar de su salud mental? A través de él, la asociación analiza de manera pormenorizada cómo es el estado de salud visual de la Generación Z en España, es decir de los jóvenes nacidos entre 1994 y 2010.

Entre las principales conclusiones destacan el hecho de que más de la mitad (52,26 %) de estos jóvenes, de entre 27 y 11 años, tienen problemas visuales. De ellos, tres de cada cuatro tienen miopía o miopía y astigmatismo. Por ello no es extraño que la miopía sea considerada por la Oms como la “Pandemia del S. XXI”.

“Fui al medico para que me checaran los ojos (por primera vez) y... Tengo miopía Muy alta y astigmatismo :'') segun la doctora nací con la miopía :'v“

Lo más preoupante es que de ese 52%, uno de cada diez (9,9%) ya supera las cinco dioptrías y un 22,5% se acerca peligrosamente a ellas. "Hay que tener en cuenta la gravedad de esta situación: un ojo de más de cinco dioptrías se considera ojo patológico y se engloba en la miopía magna. Este ojo multiplica exponencialmente las posibilidades de sufrir serios problemas como desprendimiento de retina", apunta Elisenda Ibáñez, óptico-optometrista y coordinadora de Visión y Vida.

Preocupan la desinformación y el desconocimiento de los jóvenes

Visión y Vida destaca que la detección precoz de los problemas visuales está fallando en España, pues casi siete de cada diez zetas (67,1%) detectó por sí mismo su problema visual; a dos de cada diez (19,9%) se lo detectó su madre y solo al 6,2% el médico. "Si no fomentamos las revisiones periódicas con el óptico-optometrista, se nos seguirán escapando muchos casos entre los más jóvenes”, explica Salvador Alsina, presidente de la asociación. Alsina pone la voz de alarma sobre la necesidad de concienciación. “Nos alarma ver cómo un 6,6% de los jóvenes ha optado por no corregir su problema visual por no ́ser para tanto", subraya.

“Tengo la combi completa ��

Miopía y astigmatismo.“ — Valentina Andrade OAG. (@ValentinaAB10) July 1, 2021

"Las tendencias y fuentes de inspiración las están recibiendo a través de las redes, los influencers o personas no especialistas en la salud visual”, señala con preocupación Alsina. Por lo que se vuelve cada vez más necesario hacer campañas informativas útiles y que lleguen realmente a los más jóvenes.

“El miércoles me tengo que hacer una serie de estudios para confirmar si soy apta para la cirugía que corrige la miopía y astigmatismo, todavía no puedo creer, a pasitos de cumplir mi sueño de ver BIEN sin anteojos ������������“ — RominaLopezDelPuerto (@RominaLopezD) July 3, 2021

El informe también destaca el profundo desconocimiento en la materia. Muchos jóvenes no saben distinguir entre un óptico, un oculista y un oftalmólogo. La solución que proponen pasa por fomentar el conocimiento sobre salud visual desde edades más tempranas. Con intención de romper con la desinformación y acercarse más a los jóvenes, Visión y Vida lanzó hace unos meses la Wikivisión, la primera enciclopedia virtual de la visión, que pretende dar información veraz y amena sobre el cuidado visual y responder a las principales dudas que una persona pueda tener sobre el funcionamiento del sistema visual.